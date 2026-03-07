Ngày 6/3, Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng nước này đã phong tỏa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.



Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước, một sỹ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các thông tin do một số cơ quan truyền thông đưa ra về việc Iran đóng eo biển Hormuz là "không chính xác."

Quan chức này khẳng định Iran vẫn quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực theo các quy định quốc tế về tự do hàng hải.



Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết eo biển Hormuz vẫn mở, song cảnh báo các tàu có liên quan đến Mỹ hoặc Israel có thể bị coi là mục tiêu quân sự.



Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở New Delhi (Ấn Độ) rằng Tehran không đóng eo biển Hormuz và cũng chưa có kế hoạch thực hiện điều này trong thời điểm hiện nay. Ông cho biết nếu Iran quyết định đóng tuyến đường thủy này, nước này sẽ đưa ra thông báo chính thức.



Trước đó, một số cơ quan truyền thông Iran dẫn lời một sỹ quan quân đội nước này khẳng định Tehran không đóng eo biển Hormuz. Quan chức này nói rằng Iran vẫn xử lý trường hợp các tàu lưu thông qua eo biển Hormuz theo các thỏa thuận quốc tế và chỉ đánh chặn các tàu chiến cải trang thành tàu thương mại.

Tuy nhiên, IRGC cũng nhấn mạnh rằng trong thời kỳ xung đột, Iran có quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển và các tàu thuộc Mỹ, Israel và các nước châu Âu bị cấm đi qua tuyến đường này.



Trong khi đó, IRGC cho biết lực lượng này đã sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz với cáo buộc con tàu không tuân thủ các cảnh báo liên tiếp của lực lượng hải quân IRGC về việc hạn chế lưu thông do tình hình an ninh tại khu vực. Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải MarineTraffic, con tàu được xác định là tàu Prima, treo cờ Malta, chở dầu và hóa chất.



Eo biển Hormuz được coi là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua mỗi ngày. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây tác động lớn đến thị trường năng lượng quốc tế.



Các diễn biến trên xảy ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hải quân nước này đang chuẩn bị hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhằm khôi phục dòng chảy năng lượng. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông nói hoạt động này sẽ được triển khai khi điều kiện cho phép.



Đáp lại, IRGC cảnh báo họ đang “chờ đợi” sự xuất hiện của lực lượng Mỹ nếu Washington quyết định hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini nhắc lại vụ việc năm 1987, khi tàu chở dầu Bridgeton của Mỹ bị trúng thủy lôi trong lúc được Hải quân nước này hộ tống qua Vịnh Persian./.

