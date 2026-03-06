Israel phát “cảnh báo khẩn” tới người dân Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/3 đã phát đi “cảnh báo khẩn” tới những người đang có mặt tại khu công nghiệp Shahkuhiyeh ở thành phố Qom, phía Nam thủ đô Tehran của Iran, trước khi tiến hành các cuộc không kích theo kế hoạch.

Trong tuyên bố bằng tiếng Ba Tư, người phát ngôn IDF - Trung tá Kamal Penhasi kêu gọi những người đang có mặt tại khu công nghiệp trên nhanh chóng rời khỏi khu vực này.

Theo ông, trong vài giờ tới quân đội Israel sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, tương tự các chiến dịch đã diễn ra trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz, khẳng định nước này sẽ đánh bại lực lượng Hezbollah tại Liban “bằng mọi cách,” trong bối cảnh IDF tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và mở rộng hoạt động quân sự sâu hơn vào khu vực miền Nam Liban.

Ông cho biết quân đội Israel đã tăng cường lực lượng bên trong lãnh thổ đối phương và hiện đã mở rộng đáng kể sang các vị trí mới mà họ kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Iran ngày 6/3 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố các đợt tấn công sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Cùng ngày, Qatar lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một khách sạn và hai tòa nhà dân cư tại thủ đô Manama của Bahrain, nơi có lực lượng hải quân Qatar tham gia Trung tâm tác chiến hàng hải chung của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Theo Doha, các binh sỹ Qatar có mặt tại khu vực này vẫn an toàn.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin tại Erbil thuộc khu tự trị người Kurd của Iraq, một vụ nổ cùng cột khói bốc lên gần sân bay - nơi đặt căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Giới chức người Kurd tại Iraq cho biết một mỏ dầu do công ty Mỹ HKN Energy vận hành tại tỉnh Dohuk đã phải tạm ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Đức khẳng định nước này hiện không có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại khu vực.

Phát biểu với báo giới ngày 6/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết Berlin đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, trong đó có Cộng hòa Cyprus, về tình hình an ninh tại khu vực Cận Đông và Trung Đông.

Hiện Đức không có kế hoạch bổ sung năng lực quân sự ngoài các đóng góp hiện có cho các phái bộ đang triển khai. Bộ trên cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Berlin đang xem xét triển khai thêm một tàu hộ vệ tới Cộng hòa Cyprus.

Tuyên bố này một lần nữa tái khẳng định lập trường của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius trước Quốc hội ngày 4/3 vừa qua rằng Đức không phải là một bên tham chiến và Quân đội liên bang sẽ không tham gia cuộc xung đột này.

Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Đức hiện nay là đảm bảo an toàn cho công dân, cũng như các quân nhân đang làm nhiệm vụ tại khu vực vốn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm./.

