Tổng thống Liban Nawaf Salam cảnh báo thảm họa nhân đạo

Ngày 6/3, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cảnh báo "thảm họa nhân đạo đang rình rập" nước này do lệnh sơ tán của Israel đã tạo ra cuộc di dời dân cư quy mô lớn chỉ trong một thời gian ngắn.

Phát biểu với Đại sứ các nước tại Liban, Thủ tướng Salam cảnh báo về hậu quả “chưa từng có tiền lệ” cả về nhân đạo và chính trị do tình trạng di cư quy mô lớn gây ra bắt nguồn từ lệnh sơ tán của quân đội Israel.

Theo ông, cư dân các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut cũng như ở miền Nam nước này và những nơi được coi là "thành trì" của lực lượng Hezbollah đều đang phải bỏ chạy hàng loạt.

Thủ tướng Liban đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh quân đội Israel trong những ngày qua đã tiến hành nhiều đợt tấn công lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah và trước mỗi đợt tấn công thường đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân ở những khu vực mục tiêu phải rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Israel kêu gọi sơ tán toàn bộ khu vực sinh sống của hàng trăm nghìn người.

Trong thông báo liên quan đến các đợt tấn công này, quân đội Israel cho biết đã đánh trúng trung tâm chỉ huy và kho chứa thiết bị bay không người lái của Hezbollah tại vùng ngoại ô Dahiyeh.

Kể từ khi lực lượng Hezbollah tấn công Israel ngày 2/3 để bày tỏ ủng hộ Iran, Israel đã gia tăng các cuộc không kích với 26 đợt tấn công vào Liban./.

