MSC áp dụng phụ phí chiến tranh lên tới 4.000 USD mỗi container tới châu Phi

MSC lý giải việc áp dụng phụ phí là do tình hình an ninh gia tăng và gián đoạn giao thông đường biển tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz và Bab El-Mandeb, ảnh hưởng tới mạng lưới vận tải.

Tàu chở hàng của MSC. (Nguồn: PA/TTXVN)
Hãng vận tải container Mediterranean Shipping Company (MSC) - nhà vận tải container lớn nhất thế giới - vừa thông báo sẽ áp dụng “phụ phí rủi ro chiến tranh” đối với hàng hóa vận chuyển tới các quốc gia châu Phi và đảo Ấn Độ Dương từ Ấn Độ và các nước vùng Vịnh.

Nguyên nhân được MSC lý giải là do tình hình an ninh gia tăng và gián đoạn giao thông đường biển tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz và Bab El-Mandeb, ảnh hưởng tới toàn bộ mạng lưới vận tải của hãng.

Cụ thể, hàng khô từ Ấn Độ sẽ chịu phụ phí 500 USD/TEU, hàng lạnh 1.000 USD/TEU; trong khi hàng xuất phát từ các nước vùng Vịnh sẽ chịu 2.000 USD cho container 20 feet, 3.000 USD cho container 40 feet, và 4.000 USD cho container lạnh tới châu Phi.

MSC cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn vận hành.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông, gây rủi ro kinh tế cho nhiều quốc gia châu Phi, làm yếu tỷ giá, thâm hụt thương mại tăng và đẩy lạm phát lên cao.

Hầu hết các quốc gia châu Phi phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu, do đó chi phí vận chuyển tăng nhanh, giá thực phẩm leo thang và áp lực ngân sách chính phủ ngày càng lớn.

Theo Bloomberg Africa, chỉ một số nước xuất khẩu dầu chính ở châu Phi phía Nam Sahara như Nigeria, Angola và Ghana có thể hưởng lợi đáng kể từ đà tăng giá dầu.

Đây là thông tin cảnh báo quan trọng cho doanh nghiệp và nhà nhập khẩu tại châu Phi trong bối cảnh giá vận tải và năng lượng toàn cầu biến động mạnh./.

