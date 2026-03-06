Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD mỗi thùng

Kinh tế

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng chỉ có sự “đầu hàng vô điều kiện” từ phía Iran mới có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 5%, chạm mức 90,25 USD/thùng.

Một nhà máy lọc dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 6/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chỉ có sự “đầu hàng vô điều kiện” từ phía Iran mới có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng hơn 5%, chạm mức 90,25 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 4/2024.

Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng ghi nhận mức tăng 8,1%, lên mức 87,56 USD/thùng.

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Đà tăng nóng trong tuần qua xuất phát từ chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran xảy ra hôm 28/2, khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị tê liệt.

Xung đột lan rộng khắp khu vực cũng gây gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng của Trung Đông, khiến nhiều nhà máy lọc dầu cũng như cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ở đây phải đóng cửa.

Các chuyên gia phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Phillip Nova cảnh báo mỗi ngày eo biển Hormuz ngừng hoạt động sẽ gây ra hai tác động lớn: dòng chảy 20 triệu thùng dầu/ngày bị ùn ứ và thiếu hụt nguồn cung năng lượng ra thế giới, đẩy giá dầu thế giới tăng cao.

Trước tình hình này, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Bộ Tài chính Mỹ dự kiến công bố các biện pháp đối phó, bao gồm khả năng can thiệp vào thị trường dầu mỏ kỳ hạn. Đồng thời, Mỹ cũng cấp phép miễn trừ cho các công ty bắt đầu mua dầu Nga đang lưu kho trên những tàu chở dầu để giải tỏa “cơn khát” nguồn cung.

Đây được xem là động thái hiếm hoi của Chính phủ Mỹ khi cố gắng tác động đến giá năng lượng thông qua công cụ tài chính thay vì nguồn cung dầu mỏ./.

