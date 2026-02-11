Giá vàng ngày 11/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch sáng 11/2 trong sắc xanh, sau khi các dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ củng cố thêm triển vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Tính đến 6 giờ 23 phút sáng 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên mức 5.051,89 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10/2, giá kim loại quý này đã có lúc giảm mạnh hơn 1%, lùi sát về ngưỡng hỗ trợ tâm lý 5.000 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy đà hồi phục là báo cáo doanh số bán lẻ tại Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng trong tháng 12/2025 bất ngờ đình trệ.

Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại của người dân về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đồng thời tạo thêm áp lực buộc Fed phải xem xét cắt giảm chi phí vay vốn để hỗ trợ nền kinh tế.

Do vàng là tài sản không sinh lời, kim loại quý này thường hưởng lợi trực tiếp trong môi trường lãi suất thấp.

Sau khi thiết lập mức cao kỷ lục vào cuối tháng 1/2026 và trải qua đợt sụt giảm đột ngột sau đó, giá vàng hiện đã lấy lại được khoảng một nửa số điểm đã mất.

Giới phân tích nhận định báo cáo việc làm tháng 1/2026 (dự kiến công bố chiều muộn ngày 11/2) sẽ là "thuốc thử" quyết định hướng đi của vàng trong ngắn hạn.

Nếu thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, giá vàng có thể sớm tái lập các mốc cao mới.

Cùng chung xu hướng đi lên, giá bạc giao ngay trong sáng nay tăng 0,9%, lên mức 81,5659 USD/ounce, đảo chiều sau khi đã giảm mạnh tới 2,1% trong phiên trước đó.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 11/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: