Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm giảm thêm 5 đồng

Sáng nay (11/2) thị trường vàng trong nước chưa có biến động so với phiên trước. Trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 5 đồng thì tỷ giá tại các ngân hàng lại tăng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), không có biến động so với chốt phiên ngày 10/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng vẫn giữ nguyên, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Phú Quý giao dịch 177,500-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), chưa được điều chỉnh so với chốt phiên ngày 10/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.045 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 158,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22,4 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.050 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày 10/2. Trái lại, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.650-26.110 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 50 đồng so với cuối ngày 10/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.692-26.072 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 7 đồng so với cuối ngày 10/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.701-26.081 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 24 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.740-26.120 đồng/USD (mua vào/bán ra, tăng 70 đồng so với chốt phiên ngày 10/2./.

