Hội chợ Mùa Xuân: Nơi hội tụ nhiều sản vật từ các địa phương trên cả nước

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quy tụ sản vật tiêu biểu của nhiều địa phương trên cả nước.

Không gian phiên chợ vùng cao - điểm nhấn đặc biệt

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, không gian phiên chợ vùng cao trở thành điểm nhấn đặc biệt. Tại đây, những sản vật mộc mạc từ núi rừng được mang về giữa lòng Thủ đô, tái hiện sinh động hình ảnh các phiên chợ miền núi.

Đông đảo người dân Thủ đô đến đây vừa để mua sắm, vừa trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng. Mùi thơm của cốm mới, hương mật ong, nấm khô, măng rừng… quyện trong tiết trời Hà Nội tạo nên cảm giác gần gũi, chân thật, như đưa người dân phố thị đến gần hơn với đời sống vùng cao.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa hội chợ tại Thủ đô và các phiên chợ vùng cao, bà Lục Thị Mỹ, Chủ tịch Hợp tác xã Cốm tươi Thơm Thương, cho rằng ở địa phương, số lượng sản phẩm thường không nhiều, trong khi tại đây quy tụ đặc sản của nhiều tỉnh, thành nên không gian phong phú hơn hẳn.

Theo bà Mỹ, ai cũng mang đặc sản quê mình đến trưng bày, mỗi nơi một hương vị riêng, tạo nên bức tranh đa sắc.

Ngoài cốm tươi, hợp tác xã của bà còn mang theo nhiều đặc sản khác của địa phương để quảng bá. Việc tham gia hội chợ không chỉ giúp giới thiệu sản phẩm mà còn tạo thêm nguồn thu để duy trì hoạt động sản xuất.

Ở một gian hàng khác, các sản phẩm nông sản khô như măng, mộc nhĩ, nấm… thu hút đông đảo người tham quan. Anh A Tủa, thành viên Hợp tác xã kiên cường Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) cho biết toàn bộ sản phẩm đều do bà con dân tộc trực tiếp làm thủ công, phơi gió, phơi sương tự nhiên, không phải hàng công nghiệp.

Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. (Nguồn: Vietnam+)

Theo anh, đây đều là nông sản sạch được trồng và thu hoạch theo quy trình an toàn, một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP và OCOP. Ngoài hàng sấy khô, hợp tác xã còn mang tới nhiều loại nông sản tươi do người dân địa phương sản xuất.

Không gian chợ vùng cao đã trở thành cầu nối để người tiêu dùng hiểu hơn về hành trình sản xuất nông sản, từ ruộng nương đến bàn ăn. Qua những câu chuyện trực tiếp, sản phẩm có “câu chuyện” và giá trị hơn.

Khu chợ vùng cao trong Hội chợ Mùa Xuân còn mở ra cơ hội lớn cho các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận thị trường rộng hơn. Với quy mô ngày càng mở rộng, sự kiện trở thành điểm hẹn giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu mua sắm tăng mạnh trước Tết.

Sản phẩm OCOP đặc trưng thu hút đông đảo người tiêu dùng

Tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các sản phẩm OCOP đặc trưng của Điện Biên, Lai Châu gây ấn tượng mạnh, thu hút đông đảo người tiêu dùng và mở rộng cơ hội kết nối thị trường.

Tại phân khu “Du Xuân quê hương-Sản vật bốn phương," gian hàng tỉnh Điện Biên được bố trí với tổng diện tích khoảng 200m2, trưng bày hàng loạt sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, phản ánh rõ nét tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Không chỉ là nơi giới thiệu hàng hóa, không gian này còn được thiết kế đậm bản sắc văn hóa vùng cao, tạo cảm giác gần gũi, chân thực cho người tham quan.

Theo ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên: “Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân không đơn thuần kích cầu tiêu dùng mà còn hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh miền đất, con người Điện Biên; giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa, dịch vụ, qua đó mời gọi các doanh nghiệp, công ty lữ hành xây dựng tour, tuyến đến với địa phương."

Tại gian hàng Điện Biên, nhiều sản phẩm OCOP quen thuộc được nâng tầm về chất lượng, mẫu mã đã thực sự “giữ chân” khách tham quan. Từ cà phê, trà, mắc ca, miến dong đến thịt gác bếp, lạp sườn…, mỗi sản phẩm đều mang câu chuyện riêng về vùng đất và con người Tây Bắc.

Đông đảo người dân đến Hội chợ Mùa Xuân tham quan, mua sắm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Không kém phần nổi bật, gian hàng của tỉnh Lai Châu tại Hội chợ Mùa Xuân mang chủ đề “Lai Châu-Sắc Xuân vùng cao, tinh hoa đại ngàn." Không gian trưng bày rộng khoảng 200m2, thiết kế mở bốn mặt, được chia thành các mạch chủ đề gắn với hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc như đào phai trong sương sớm, dã quỳ đón nắng vàng hay đỗ quyên bừng sắc núi.

Điểm nhấn của gian hàng Lai Châu là khu vực giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu và sản phẩm thủ công truyền thống. Những mặt hàng đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như chè, quế, mắc ca, sâm Lai Châu, gạo đặc sản, dược liệu, đông trùng hạ thảo, thịt sấy… được trưng bày bài bản, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng Thủ đô và du khách.

Chị Vàng Thị Hoa, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trường Giang Lai Châu, cho biết sản phẩm mắc ca sấy của doanh nghiệp tiêu thụ khá tốt tại hội chợ. Chị mong muốn thông qua sự kiện này, sản phẩm mắc ca Lai Châu sẽ được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường cả nước.

Theo ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tỉnh có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã với 112 mặt hàng khác nhau. Ngay từ đầu, việc lựa chọn doanh nghiệp, sản phẩm tham gia đã được thực hiện có chọn lọc, hướng tới giới thiệu những sản phẩm tinh hoa, đặc trưng nhất của từng vùng sản xuất.

Theo ông Mẫn, đây là một sân chơi lớn, có uy tín ở cấp quốc gia. Doanh nghiệp không chỉ đến để bán hàng mà còn có cơ hội thử thị trường, tiếp cận phản hồi của người tiêu dùng, từ đó điều chỉnh sản xuất, mẫu mã, phương thức phân phối cho phù hợp hơn./.

Trải nghiệm thú vị về "Tết phương Nam" tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 Với chủ đề "Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước", thành phố Hồ Chí Minh mang đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 bức tranh sinh động về kinh tế, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tầm nhìn đô thị bền vững.