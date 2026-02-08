Sản lượng container thông qua cảng Việt Nam duy trì đà tăng

Sản lượng container thông qua các cảng Việt Nam duy trì tăng trưởng, đặc biệt các cảng nước sâu sẽ có hiệu suất cao hơn nhờ xu hướng gia tăng kích cỡ tàu cũng như việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng hỗ trợ sẽ giúp nâng cao vị thế cạnh tranh. Đây là nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán MBS đối với ngành cảng biển trong năm 2026.

Theo quy hoạch mới, đến năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư cho toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam ước tính khoảng 359.500 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng 72.800 tỷ đồng, còn lại 286.700 tỷ đồng dành cho các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.

"Việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng cảng biển, nâng cao vị thế cạnh tranh toàn ngành trong trung và dài hạn," chuyên gia của MBS đưa ra nhận định.

Đối với khu vực Hải Phòng, theo Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, cảng biển Hải Phòng được quy hoạch và xếp loại cảng biển đặc biệt trong quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, là cửa ngõ ra biển của cả khu vực miền Bắc.

Hải Phòng dự kiến hoàn thành các bến của Cảng quốc tế Lạch Huyện, triển khai cảng Nam Đồ Sơn, phấn đấu đến năm 2030 thành lập Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng trên cơ sở khai thác đồng bộ, cộng hưởng lợi thế chiến lược của sân bay Gia Bình, Cảng Lạch Huyện, và các tuyến đường bộ kết nối, hướng tới thành phố cảng tầm cỡ trong khu vực, mục tiêu thông lượng đạt 215 triệu tấn.

Đối với khu vực phía Nam, sau quá trình hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hệ thống cảng biển đồ sộ nhất cả nước với 99 bến cảng (tính cả bến dầu khí ngoài khơi), chiếm gần 1/3 tổng số bến cảng Việt Nam, gấp 2,5 lần so với trước. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua đạt khoảng 253 triệu tấn; trong đó hàng container đạt 16,25-18,25 triệu TEU.

Để nâng cao năng lực khai thác của toàn ngành cảng biển và đưa Việt Nam trở thành điểm đến logistics chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng biển và hạ tầng hỗ trợ trở thành yếu tố then chốt.

Năm 2025, công tác quản lý vận tải, dịch vụ hàng hải cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, sản lượng hàng hóa và lượt tàu thông qua cảng tăng trưởng tích cực.

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, số lượt tàu biển thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam đạt 134,6 nghìn lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; số lượt phương tiện thủy nội địa thông qua các cảng biển và cảng thủy nội địa đạt 733,2 nghìn lượt, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 10%, khối lượng hàng hóa thông qua cảng thủy nội địa tăng 17% so với cùng kỳ.../.

