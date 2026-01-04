An Giang khai thác Cảng An Thới góp phần phát triển kinh tế biển

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa phê duyệt đề án khai thác Cảng An Thới tại đặc khu Phú Quốc nhằm tối ưu hóa tài sản công, hoàn thiện hạ tầng hàng hải, góp phần phát triển kinh tế biển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cảng biển An Thới nằm ở Nam đảo Phú Quốc, tiếp nhận tàu hàng, tàu cá, tàu khách quốc tế, hỗ trợ phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ logistics, có công suất trung chuyển khối lượng hàng hóa 500.000 - 700.000 tấn/năm, lượng hành khách 360.000 lượt người/năm.

Theo đó, cơ chế khai thác mang tính thị trường và minh bạch cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng An Thới. Việc lựa chọn đơn vị vận hành thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai, nhằm tối ưu hóa nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo chọn lọc được những đơn vị có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành.

Theo quy định, các tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng hàng hải theo Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 4/4/2025 của Chính phủ.

Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng An Giang cho biết, đề án khai thác Cảng An Thới bao gồm toàn bộ 17 hạng mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải quan trọng như: Bến 3.000DWT, nhà ga, kho hàng hóa, hệ thống cấp điện, nước và các công trình phụ trợ khác đã được Bộ Tài chính điều chuyển cho tỉnh.

Sở Xây dựng được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và phối hợp khai thác Cảng An Thới - Phú Quốc để đảm bảo tính thống nhất và chuyên nghiệp trong vận hành. Thời hạn cho thuê quyền khai thác là 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Khu vực biển An Thới - Phú Quốc có điều kiện tự nhiên cực kỳ thuận lợi, cho phép tiếp nhận các loại tàu lớn lên đến 3.000DWT. Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn, bởi khi năng lực vận chuyển bằng đường thủy tăng lên, giá thành hàng hóa từ đất liền ra đảo sẽ giảm xuống, giúp thu hẹp khoảng cách chi phí và thúc đẩy quá trình phát triển của đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, Cảng An Thới đóng vai trò trụ cột trong hệ thống giao thương, là đòn bẩy chiến lược cho kinh tế địa phương, nhất là phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, khi Cảng An Thới được vận hành bởi những đơn vị chuyên nghiệp, dòng chảy hàng hóa và dịch vụ qua cảng sẽ được khơi thông, tạo tiền đề cho các ngành du lịch, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics phát triển.

Năm 2027, Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC và tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, vì vậy Cảng An Thới sẽ trở thành một cửa ngõ hiện đại, đón tiếp khách quốc tế và những “siêu tàu du lịch” nên cảng biển này cần được quản lý chuyên nghiệp, vận hành một cách đồng bộ, hiện đại và an toàn, góp phần đưa đảo Ngọc Phú Quốc vươn mình ra biển lớn./.

Tỉnh An Giang khởi công 4 công trình phục vụ APEC 2027 An Giang khởi công tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT) tại đảo Phú Quốc; Hồ nước Dương Đông 2; dự án khu tái định cư Hàm Ninh; dự án Khu tái định cư Cửa Cạn.