OPEC+ duy trì sản lượng dầu ổn định trước biến động tại Venezuela

Các nguồn tin thân cận với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, cho biết nhóm này đã nhất trí về nguyên tắc duy trì sản lượng dầu ổn định trước thềm cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 4/1 (theo giờ Việt Nam), bất chấp căng thẳng chính trị leo thang giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng như những biến động lớn liên quan đến Venezuela.

Cuộc họp của 8 quốc gia chủ chốt trong OPEC+, nhóm đang khai thác khoảng một nửa sản lượng dầu thô toàn cầu, diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đã giảm hơn 18% trong năm 2025, mức sụt giảm mạnh nhất theo năm kể từ 2020, do lo ngại nguồn cung dư thừa gia tăng.

Tám quốc gia tham dự cuộc họp gồm Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, nhóm này đã nâng mục tiêu sản lượng thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tương đương gần 3% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, trước áp lực giảm giá kéo dài, vào tháng 11/2025, OPEC+ đã nhất trí tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý 1/2026.

Theo ba nguồn tin trong OPEC+, cuộc họp ngày 4/1 nhiều khả năng sẽ không đưa ra bất kỳ điều chỉnh nào đối với chính sách hiện hành.

Căng thẳng giữa Saudi Arabia và UAE được đánh giá là rạn nứt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ giữa hai đồng minh từng có quan hệ rất chặt chẽ, khi những khác biệt tích tụ lâu năm về các vấn đề chiến lược đã bùng phát công khai, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột kéo dài tại Yemen.

Trong quá khứ, OPEC từng duy trì được sự gắn kết ngay cả trong những giai đoạn bất đồng sâu sắc, như thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq, bằng cách ưu tiên ổn định thị trường dầu mỏ hơn là để tranh chấp chính trị chi phối các quyết sách.

Tuy nhiên, hiện nay liên minh này đang đồng thời đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, trong đó có sức ép từ các lệnh trừng phạt đối với Nga, bất ổn nội bộ tại Iran, cũng như diễn biến mới tại Venezuela sau khi Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và can thiệp vào tiến trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc OPEC+ tiếp tục giữ nguyên sản lượng được xem là nỗ lực nhằm duy trì ổn định thị trường, song rủi ro địa chính trị gia tăng có thể vẫn là yếu tố chi phối biến động giá dầu trong ngắn hạn./.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu sau động thái quân sự của Mỹ tại Venezuela Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính hơn 300 tỷ thùng, vượt Saudi Arabia, nhưng sản lượng khai thác thực tế lại chỉ dao động trong khoảng 800.000-1 triệu thùng/ngày.