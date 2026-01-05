TP Hồ Chí Minh: Giá tôm thương phẩm tăng mạnh, người nuôi phấn khởi

Thời điểm hiện nay, giá tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại các vùng nuôi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng, mức giá cao trong nhiều năm trở lại đây, mang lại niềm phấn khởi lớn cho người nuôi sau một vụ sản xuất đầy rủi ro do thời tiết bất lợi và dịch bệnh kéo dài.

Tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo người nuôi cần thận trọng, không ồ ạt thả giống khi chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện kỹ thuật.

Giá tôm tăng cao

Theo ghi nhận tại các vùng nuôi tôm ở khu vực ven biển Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 12 đến nay, giá tôm thẻ chân trắng tăng mạnh từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg so với thời điểm trước đó gần một tháng.

Hiện, tôm thẻ chân trắng nuôi công nghệ cao loại 20-25 con/kg được thương lái thu mua với giá phổ biến từ 250.000-260.000 đồng/kg; loại 30 con/kg có giá trên 230.000 đồng/kg; trong khi tôm cỡ nhỏ, khoảng 100 con/kg cũng đạt trên 100.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao trong nhiều năm trở lại đây.

Với giá thành sản xuất bình quân khoảng 90.000 đồng/kg, người nuôi tôm đạt cỡ lớn có thể thu lãi khá cao. Tuy nhiên, theo các hộ nuôi, mức giá tăng mạnh hiện nay không chỉ đến từ nhu cầu thị trường cuối năm mà chủ yếu do nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng sau nhiều đợt thời tiết cực đoan khiến tôm bị dịch bệnh, chết hàng loạt, buộc không ít hộ phải treo ao, giảm sản lượng.

Ông Phan Văn Đức, ngụ ấp An Hải, xã Phước Hải, vừa kết thúc vụ nuôi với 6 ao tôm thẻ chân trắng, cho biết đầu tháng 12 gia đình ông thu hoạch tôm với giá khoảng 160.000 đồng/kg.

Chỉ ít ngày sau đó, giá tôm đã tăng vọt lên mức 260.000 đồng/kg đối với cỡ 25 con/kg. “Gia đình tôi thả giống từ tháng 9, thời tiết năm nay quá bất lợi nên bị thất thu 2 ao nuôi, chỉ giữ lại 6 ao cố gắng duy trì đến ngày thu hoạch. Dù lúc bán giá bán chưa tăng cao nhưng may mắn tôi vẫn có lãi. Hiện nay, do dịch bệnh làm nguồn cung giảm mạnh nên giá tôm tăng cao là điều dễ hiểu,” ông Đức chia sẻ.

Gia đình ông Đức đang nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghệ cao CPF Combine trên tổng diện tích 18 ha, với 24 ao nuôi cùng hệ thống ao lắng, ao xử lý nước khép kín. Dù áp dụng quy trình nghiêm ngặt từ khâu con giống đến chăm sóc, nhưng diễn biến thời tiết cực đoan vẫn khiến tỷ lệ hao hụt tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất.

Tương tự, ông Bùi Thế Vương, đại diện Hợp tác xã Chợ Bến, xã Long Điền, cho biết hợp tác xã hiện duy trì 11 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi ao khoảng 1.000 m², kèm theo ao ương và ao lắng để chủ động nguồn nước.

Trung bình mỗi ao cho sản lượng khoảng 3 tấn/vụ. “Vụ này, hợp tác xã thu hoạch hơn 30 tấn tôm. Với giá bán dao động 230.000-260.000 đồng/kg tùy kích cỡ, chúng tôi có lãi khá, đủ bù đắp phần chi phí và thiệt hại của một số ao nuôi bị bệnh trước đó”, ông Vương cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Vương, vụ nuôi cuối năm gặp nhiều bất lợi nên tôm chậm lớn khiến thời gian nuôi kéo dài từ 3 tháng lên 4 tháng, chi phí thức ăn, điện, chế phẩm sinh học tăng cao.

“Giá bán cao giúp người nuôi có lời, nhưng nếu chủ quan, rủi ro dịch bệnh vẫn có thể xóa sạch thành quả chỉ trong thời gian ngắn,” ông Vương nhấn mạnh.

Trước những biến động khó lường của thời tiết và dịch bệnh, nhiều hợp tác xã và hộ nuôi đã chủ động điều chỉnh phương thức sản xuất. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Thắng, phường Long Hương, là một ví dụ.

Đơn vị này đã chuyển từ nuôi mật độ dày sang mật độ thưa, giảm từ 500 con/m² xuống còn khoảng 200 con/m², đồng thời đầu tư ao ương giống riêng ngay tại trang trại để rút ngắn thời gian nuôi từ hơn 3 tháng xuống còn hơn 2 tháng/vụ.

Ông Nguyễn Kim Chuyên, Giám đốc hợp tác xã, cho biết việc nuôi mật độ thưa giúp tôm sinh trưởng tốt hơn, giảm nguy cơ dịch bệnh, dễ kiểm soát môi trường ao nuôi.

Dù sản lượng mỗi vụ giảm, nhưng chúng tôi tăng số lứa nuôi trong năm từ 3 lên 5 lứa, luân phiên các ao để bù đắp sản lượng. Quan trọng nhất là giảm rủi ro và chủ động hơn trước biến động giá.

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn thành phố hiện duy trì ổn định ở mức khoảng 9.950 ha, với sản lượng năm 2025 ước đạt 23.484 tấn. Các mô hình nuôi chủ yếu gồm thâm canh, bán thâm canh và nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Diện tích nuôi tôm công nghệ cao của thành phố đạt khoảng 262 ha, cho sản lượng hơn 10.135 tấn/năm. Hình thức nuôi phổ biến là ao nổi, hồ tròn lót bạt có mái che, nuôi trong nhà màng với mật độ từ 250-500 con/m².

Nhờ áp dụng công nghệ, nhiều cơ sở đạt năng suất 30-50 tấn/ha/vụ và có thể nuôi từ 3-4 vụ/năm.Ngành thủy sản thành phố đánh giá, trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, nuôi tôm công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn là “lá chắn” quan trọng để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tổn thất kinh tế.

Người dân thu hoạch tôm. (Ảnh: TTXVN phát)

Không nên chủ quan

Trước diễn biến giá tôm tăng cao, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người nuôi cần thận trọng, không ồ ạt thả giống khi chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện kỹ thuật.

Hằng tháng, cơ quan chuyên môn đều tổ chức quan trắc, lấy mẫu nước và cảnh báo môi trường tại các vùng nuôi, đồng thời hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân.

Ông Đoàn Văn Nam, Phó Phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đối với vụ nuôi cuối năm, người nuôi cần thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ, độ mặn, pH, hàm lượng khí độc trong ao nuôi; chú ý biểu hiện bất thường của tôm để kịp thời xử lý.

Trong những ngày nắng nóng hoặc mưa lớn, cần tăng cường quạt nước nhằm hạn chế sốc nhiệt, sốc mặn. Bên cạnh đó, việc sử dụng vôi nông nghiệp hoặc vôi sống rải bờ ao trước và sau mưa; bổ sung chế phẩm sinh học, vi sinh để ổn định chất lượng nước; định kỳ bổ sung vitamin, khoáng chất, đặc biệt là vitamin C trong khẩu phần ăn… được xem là những giải pháp quan trọng giúp tăng sức đề kháng cho tôm nuôi.

Ông Nam cũng lưu ý trước khi lấy nước vào ao phải thông qua hệ thống lắng, lọc và xử lý đạt chuẩn; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu pH, hạn chế độc tính của NH₄⁺ và NO₂, đồng thời thu hoạch tôm khi đạt kích cỡ thương phẩm để giảm rủi ro về giá và dịch bệnh.

Giá tôm thương phẩm tăng cao đang tạo động lực lớn cho người nuôi tôm Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm nhiều biến động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chỉ những mô hình nuôi bài bản, kiểm soát tốt rủi ro và có sự liên kết chặt chẽ với thị trường mới có thể tận dụng được “cơ hội vàng” từ giá bán.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp, bài toán phát triển bền vững ngành nuôi tôm không chỉ nằm ở giá cả nhất thời, mà còn ở khả năng thích ứng, quản lý rủi ro và nâng cao giá trị gia tăng.

Đây cũng là hướng đi lâu dài để người nuôi tôm yên tâm gắn bó với nghề, góp phần ổn định sinh kế và phát triển kinh tế thủy sản của thành phố trong những năm tới./.

Giá tôm tăng cao dịp cuối năm đúng thời điểm mùa vụ thu hoạch Nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn khiến tôm đạt kích cỡ lớn, bán được giá tốt hơn so với nuôi theo cách truyền thống; lợi nhuận có thể đạt 130.000 đồng/kg sau khi trừ chi phí đầu tư.

