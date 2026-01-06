Xuất khẩu Hàn Quốc dịch chuyển mạnh sang Việt Nam và ASEAN

Do ảnh hưởng của chính sách kiềm chế Trung Quốc của Mỹ, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã giảm mạnh khoảng 20% trong 5 năm qua (2021-2025).

Trong cùng kỳ, xuất khẩu sang Mỹ tăng 28,2%, trong khi xuất khẩu sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam tăng lần lượt 12,5% và 10,8%, cho thấy xu hướng đa dạng hóa xuất khẩu rõ rệt của Hàn Quốc.

Báo cáo phân tích xu hướng xuất nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho thấy xuất khẩu sang Trung Quốc của Hàn Quốc đã giảm 19,7% trong 5 năm qua.

Xuất khẩu sang Trung Quốc, đạt 162,9 tỷ USD năm 2021, đã giảm mạnh xuống còn 155,8 tỷ USD năm 2022 và 124,8 tỷ USD năm 2023. Mặc dù phục hồi nhẹ lên 133 tỷ USD năm 2024 và 130,8 tỷ USD năm 2025, nhưng vẫn chưa phục hồi về mức trước đó.

Ông Moon Jong-cheol, chuyên viên nghiên cứu tại Viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc (KIET), cho biết xu hướng giảm xuất khẩu sang Trung Quốc dường như là kết quả của việc các công ty chuyển cơ sở sản xuất sang Mỹ hoặc Đông Nam Á do chính sách loại trừ Trung Quốc của Mỹ.

Hiện nay, dư luận quan tâm là liệu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ giảm mạnh hay giảm dần. Xét đến những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, sự suy giảm dần có nhiều khả năng xảy ra hơn là sự suy giảm mạnh.

Theo từng loại sản phẩm, sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu càng rõ rệt hơn. Trong năm 2025, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm so với năm trước đó ở các mặt hàng chủ lực truyền thống, bao gồm hóa dầu ở mức 16,27 tỷ USD giảm 6,6%, thiết bị không dây ở mức 7,33 tỷ USD (giảm 6,5%) và máy móc nói chung ở mức 6,28 tỷ USD (giảm 62,8%).

Sự sụt giảm này được cho là kết quả của sự tăng trưởng nhanh chóng năng lực sản xuất của Trung Quốc, làm gia tăng cạnh tranh với các ngành công nghiệp chủ chốt của Hàn Quốc.

Mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc giảm đáng kể, nhưng sự sụt giảm xuất khẩu sang Trung Quốc không ngay lập tức dẫn đến sự suy giảm tổng thể xuất khẩu. Năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 709,7 tỷ USD.

Điều này là do ngành bán dẫn bước vào chu kỳ siêu tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự mở rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Mỹ, ASEAN và Việt Nam đã bù lại một phần đáng kể sự sụt giảm xuất khẩu từ thị trường Trung Quốc.

Đặc biệt, xuất khẩu sang Mỹ đã tăng mạnh 28,2% trong 5 năm qua, từ 95,9 tỷ USD năm 2021 lên 122,9 tỷ USD năm 2025. Với việc Mỹ áp đặt thuế quan đối ứng và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Giáo sư Heo Yoon thuộc Đại học Sogang cho biết khi các công ty Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Mỹ và hợp tác công nghiệp mở rộng, xuất khẩu sang thị trường Mỹ dự kiến sẽ còn tăng trưởng.

Các khu vực đáng chú ý bao gồm ASEAN đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN tăng 12,5% trong 5 năm qua, đạt 122,4 tỷ USD vào năm 2025 so với 108,8 tỷ USD năm 2021. Trong cùng kỳ, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam cũng tăng 10,8%, từ 56,7 tỷ USD lên 62,8 tỷ USD.

Giáo sư Heo Yoon cho rằng do các quy định gây khó khăn cho các công ty Trung Quốc trong việc xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải thành lập các nhà máy tại Việt Nam hoặc ASEAN để đi dường vòng xuất khẩu sang Mỹ và EU.

Việc xuất khẩu sang Việt Nam gia tăng cũng có nguyên nhân từ việc các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Samsung Electronics và LG đặt nhà máy tại Việt Nam khiến xuất khẩu hàng hóa trung gian và linh kiện quan trọng tăng mạnh.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2026 do chính sách thuế quan của Mỹ và tình trạng dư cung từ Trung Quốc, song một số nhà phân tích vẫn nhận định rằng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Đông Nam Á vẫn cạnh tranh.

Chuyên gia Moon Jong-cheol cho rằng mặc dù có nhiều biến số, nhưng chi phí lao động và sản xuất thấp của Đông Nam Á vẫn là thị trường tiềm năng. Theo đó, dự kiến thị phần xuất khẩu của Đông Nam Á sẽ tăng đáng kể trong năm 2026.

Trong cùng kỳ, khu vực Trung và Nam Mỹ chứng kiến sự tăng trưởng từ 25,8 tỷ USD lên 31 tỷ USD, và Liên minh châu Âu (EU) chứng kiến sự tăng trưởng từ 63,6 tỷ USD lên 70,1 tỷ USD.

Khu vực Trung Đông chứng kiến sự tăng trưởng từ 15,6 tỷ USD lên 20,4 tỷ USD, và Ấn Độ từ 15,6 tỷ USD lên 19,2 tỷ USD./.

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu địa phương Việt Nam luôn ủng hộ, cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để phía Hàn Quốc triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.