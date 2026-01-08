Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng SJC đi ngang, giao dịch ở ngưỡng 158,1 triệu đồng mỗi lượng

Trong khi giá vàng thế giới đang có xu hướng giảm, giá vàng miếng trong nước sáng 8/1 lại đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước đó. Thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 158,1 triệu đồng/lượng.

PV
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý cùng niêm yết từ 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý cùng niêm yết từ 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên sáng nay (8/1), trong khi giá vàng nhẫn tăng nhẹ thì giá vàng SJC chưa có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý cùng niêm yết từ 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), không có biến động so với ngày 7/1.

Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, chưa điều chỉnh so với chốt phiên trước.

Riêng giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua 7/1, hiện giao dịch từ 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.445 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 141,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.125 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày 7/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng tăng 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.051-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.074-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.081-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#Giá vàng SJC ổn định #Thị trường vàng trong nước #Giá vàng thế giới giảm #Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế #Tỷ giá USD tăng nhẹ #Ảnh hưởng đến giá vàng #Giao dịch vàng ngày đầu năm #Xu hướng giá vàng năm 2026
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một giàn khoan dầu trên hồ Maracaibo ở Cabimas, Venezuela. (Nguồn: Bloomberg)

Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ

Venezuela xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt.