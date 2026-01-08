Giá vàng SJC đi ngang, giao dịch ở ngưỡng 158,1 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (8/1), trong khi giá vàng nhẫn tăng nhẹ thì giá vàng SJC chưa có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý cùng niêm yết từ 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), không có biến động so với ngày 7/1.

Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, chưa điều chỉnh so với chốt phiên trước.

Riêng giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua 7/1, hiện giao dịch từ 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.445 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 141,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.125 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày 7/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng tăng 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.051-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.074-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.081-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.381 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

