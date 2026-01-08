Giá tôm tăng từ 30-50%, người nuôi phấn khởi trước vụ Tết

Đầu năm 2026, giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau tăng cao. Người nuôi tôm đang rất phấn khởi vì đạt lợi nhuận khá dù đối mặt những khó khăn về dịch bệnh, cũng như chi phí đầu tư tăng.

Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) cho biết tôm thẻ chân trắng nuôi công nghệ cao size 30 con/kg hiện có giá 240.000 đồng/kg; size 25 con/kg có giá 250.000 đồng/kg; size 100 con/kg có giá 102.000 đồng/kg. Giá này cao hơn từ 30-50% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi kg tôm thu hoạch, người nuôi có lãi gần 100.000 đồng, đây là mức lợi nhuận cao trong nhiều năm trở lại đây.

Vừa mới thu hoạch 4 ao hơn 20 tấn tôm thẻ chân trắng, ông Long Văn Nghĩa, Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Long Mạnh, xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) chia sẻ: giá bán 1kg tôm size 30 con/kg là 240.000 đồng/kg, vụ nuôi này, gia đình trúng đậm, mỗi kg tôm thu lãi từ 110.000-120.000 đồng.

Theo ông Nghĩa, nhờ áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao 2-3 giai đoạn, tôm sinh trưởng tốt, kích cỡ đồng đều, đáp ứng yêu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu.Giá tôm đang ở mức cao, người nuôi tôm ai cũng phấn khởi.

Anh Nguyễn Văn Ngọc, xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) cho biết dự kiến gia đình sẽ thu lãi với số tiền lớn từ vụ tôm đang nuôi. Tôm hiện nay đạt size 30 con/kg. Tuy nhiên do giá đang tăng, nên anh Ngọc tiếp tục nuôi để đạt size lớn, 25 hoặc 20 con/kg, bởi hiện giá tôm sú cỡ 20 con/kg có giá 320 ngàn đồng/kg. Anh Ngọc dự kiến sẽ thu lợi nhuận đạt 300 triệu đồng.

Là người có kinh nghiệm trong nhiều năm thu mua và chế biến tôm xuất khẩu, chị Nguyễn Thanh Thủy, xã Long Điền (tỉnh Cà Mau), nhận định từ nay đến Tết Bính ngọ 2026, giá tôm sẽ còn tăng cao do nhu cầu thị trường rất lớn. Trong khi đó nguồn cung khan hiếm vì dự kiến sau Tết Bính Ngọ mới vào cao điểm thu hoạch tôm. Việc giá tôm tăng mạnh là động lực khuyến khích nông dân đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất.

Tỉnh Cà Mau sau khi hợp nhất trở thành vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm lớn nhất cả nước cả về diện tích, sản lượng và giá trị xuất khẩu.

Tổng diện tích nuôi tôm năm 2025 của tỉnh gần 430.000ha, với nhiều hình thức nuôi như: nuôi thâm canh và siêu thâm canh 40.000ha; nuôi quảng canh cải tiến 385.000ha; tôm-lúa gần 90.000ha; tôm-rừng gần 30.000ha… sản lượng đạt trên 565.000 tấn/năm. Đây là sản phẩm tôm nguyên liệu đạt các chứng nhận sinh thái, tôm sạch, hữu cơ…là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ xuất khẩu vào một số thị trường khó tính, yêu cầu khắc khe về chất lượng sản phẩm.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, cho biết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch đột phá ngành hàng tôm, trong đó tập trung quy hoạch phát triển các vùng tôm công nghệ cao, tôm sinh thái, tôm quảng canh cải tiến và mô hình lúa-tôm chất lượng cao. Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản an toàn, quy mô lớn, công nghệ cao dọc tuyến Đê Đông. Hình thành và phát triển chuỗi liên kết giá trị ngành tôm (từ sản xuất tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn, đến chế biến xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc).

Đặc biệt, Cà Mau quy hoạch phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao tập trung ở khu vực xã Vĩnh Hậu, xã Hòa Bình, xã Đông Hải khoảng 10.000 ha, đồng thời, phát triển nuôi tôm công nghệ cao ở một số khu vực có điều kiện phù hợp, hạn chế phát triển nuôi tôm công nghệ cao phân tán, quy mô hộ gia đình tại các khu vực không có quy hoạch.

Tỉnh Cà Mau cũng triển khai phát triển 100.000ha nuôi tôm quảng canh cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt năng suất bình quân 550kg/ha/năm. Theo đó, cùng với đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào nuôi tôm, tỉnh sẽ nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi gắn với các tiêu chuẩn chứng nhận, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Cụ thể sẽ phát triển từ 15-20 chuỗi liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp trong nuôi tôm quảng canh cải tiến, đồng thời đề ra chỉ tiêu có khoảng 30% diện tích nuôi áp dụng truy xuất nguồn gốc và được chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, ASC...

Cà Mau xác định một số xã như: Tân Thuận, Tân Tiến, Tam Giang, Tân Ân, Phan Ngọc Hiển, Đất Mũi, Đất Mới, Cái Đôi Vàm… là vùng sản xuất trọng điểm mô mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh mở rộng vùng sản xuất lúa-tôm kết hợp tạo ra các sản phẩm chất lượng cao tại các xã: Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Hưng Hội, Châu Thới, Phong Hiệp, Trí Phải, Biển Bạch, Nguyễn Phích, U Minh, Khánh An... phát huy thế mạnh thương hiệu sản phẩm tôm Cà Mau theo hướng sản xuất hàng hóa, cung ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu./.