Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều sau động thái của ông Trump

Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1 trong lúc giới đầu tư chờ đợi Mỹ công bố dữ liệu việc làm vào ngày 9/1.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 49.266,11 điểm, Nasdaq giảm 0,4% xuống 23.480,02 điểm, S&P 500 đi ngang ở mức 6.921,46 điểm.

Cổ phiếu quốc phòng ghi nhận mức tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi tăng 50% ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm tới. Tuy nhiên, các chỉ số chính nhìn chung vẫn thiếu xu hướng rõ ràng.

Giới phân tích cho rằng báo cáo việc làm sắp tới sẽ là yếu tố quyết định hướng đi của thị trường và chính sách tiền tệ. Chuyên gia phân tích thị trường Joshua Mahony tại Scope Markets nhận định rằng vì khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng Ba hiện gần như là 50-50, nên báo cáo việc làm sắp tới có thể khiến thị trường biến động mạnh nếu kết quả khác xa dự đoán.

Bên cạnh tâm lý chờ đợi dữ liệu việc làm, thị trường còn chịu áp lực từ bất ổn tại Venezuela và diễn biến trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo dự báo, nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng tạo thêm khoảng 55.000 việc làm trong tháng 12/2025, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,5% từ mức 4,6% của tháng trước đó.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 8/1 chỉ số VN-Index giảm 6,02 điểm (0,32%) xuống 1.855,56 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,30 điểm (0,12%) xuống 249,10 điểm./.

