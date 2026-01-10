Chứng khoán thế giới lập đỉnh lịch sử bất chấp dữ liệu việc làm trái chiều

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã khép lại tuần giao dịch đầu năm 2026 đầy hứng khởi bằng phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày 9/1.

Các chỉ số chính tại Phố Wall đồng loạt thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, phớt lờ những dữ liệu trái chiều về thị trường lao động, trong khi giá dầu leo thang do căng thẳng địa chính trị.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 49.504,07 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 6.966,28 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8%, đạt 23.671,35 điểm.

Tại châu Âu, thị trường cũng ghi nhận một tuần giao dịch thăng hoa. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,4% lên 8.362,09 điểm, thiết lập mức cao kỷ lục. Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh tăng 0,8% lên 10.124,60 điểm, nhờ thông tin tập đoàn khai khoáng khổng lồ Glencore đang đàm phán sáp nhập với đối thủ Rio Tinto. Chỉ số DAX 30 của Đức cũng tăng 0,5% lên 25.261,64 điểm.

Tâm điểm của phiên giao dịch cuối tuần là báo cáo việc làm tháng 12/2025 của Mỹ. Theo dữ liệu công bố ngày 9/1, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm được 50.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và khép lại một năm thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại giảm xuống mức 4,4% và tiền lương trung bình tiếp tục tăng.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 9/1, tăng trưởng việc làm của nước này đã chậm lại nhiều hơn dự kiến trong tháng 12/2025, trong bối cảnh doanh nghiệp thận trọng trong việc tuyển dụng do thuế nhập khẩu và sự gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,4% lại củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 50.000 việc làm trong tháng 12/2025, thấp hơn mức tăng ước tính 60.000 việc làm theo kết quả khảo sát ý kiến của các nhà kinh tế trước đó. Mức tăng trưởng việc làm của tháng 11/2025 cũng được điều chỉnh giảm còn 56.000 việc làm.

Báo cáo của Bộ Lao động cũng xác nhận nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn tăng trưởng nhưng không tạo ra nhiều việc làm.

Tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động đã tăng mạnh trong quý 3/2025, một phần được cho là nhờ làn sóng chi tiêu bùng nổ cho AI.

Theo các chuyên gia kinh tế, đà tăng của thị trường lao động Mỹ đã suy yếu đáng kể trong năm 2025, chủ yếu do các chính sách thương mại và nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đã làm giảm cả nhu cầu lẫn nguồn cung lao động.

Người lao động đăng ký tìm việc tại hội chợ việc làm ở Sunrise, bang Florida (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tuy nhiên, sự chững lại mạnh mẽ của tăng trưởng việc làm thực tế đã bắt đầu từ năm 2024. Bộ Lao động Mỹ ước tính trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025, số việc làm được tạo ra ít hơn khoảng 911.000 so với các báo cáo trước đó. Cơ quan này sẽ công bố bản điều chỉnh chuẩn về số liệu việc làm vào tháng 2/2026, cùng với báo cáo việc làm tháng 1.

Giới phân tích nhận định phản ứng tích cực của thị trường xuất phát từ việc các dữ liệu này đã giải tỏa nỗi lo về suy thoái kinh tế đồng thời củng cố lộ trình lãi suất.

Ông Patrick O'Hare, chuyên gia phân tích tại chuyên trang phân tích thị trường Briefing.com, cho biết tỷ lệ thất nghiệp thấp sẽ làm giảm lo ngại về việc chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế giảm tốc nhanh chóng.

Dữ liệu này đã dập tắt hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 1/2026, nhưng lại củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm dần dần trong năm 2026.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi sát sao phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của các mức thuế quan mà Tổng thống Trump áp đặt.

Ngày 9/1, Tòa án Tối cao Mỹ đã không ra phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Donald Trump áp đặt, khiến thị trường tiếp tục chờ đợi một quyết định được dự báo sẽ có tác động sâu rộng đến chính sách thương mại cũng như tình hình tài khóa của Mỹ.

Trước đó đã có nhiều đồn đoán rằng phán quyết về thuế quan sẽ được đưa ra trong ngày 9/1, nhưng Tòa án Tối cao chỉ công bố một bản ý kiến trong ngày và nội dung này không liên quan đến thuế quan. Hiện vẫn chưa rõ khi nào phán quyết về thuế quan sẽ được ban hành.

Tòa án dự kiến sẽ công bố các phán quyết tiếp theo vào ngày 13/1. Khi được công bố, quyết định này sẽ giải quyết hai vấn đề: liệu chính quyền có thể sử dụng các điều khoản theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế hay không, và nếu việc đó không phù hợp, liệu Mỹ có phải hoàn trả các khoản thuế nhập khẩu mà các nhà nhập khẩu đã nộp hay không.

Tuy nhiên, theo CNBC, phán quyết cuối cùng cũng có thể nằm ở một phương án trung gian nào đó. Tòa án có thể lựa chọn trao quyền hạn hạn chế theo IEEPA và chỉ yêu cầu hoàn trả ở mức giới hạn, cùng với nhiều phương án khác về cách xử lý một vấn đề nhạy cảm đang được Phố Wall theo dõi sát sao. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp Nhà Trắng thua kiện, họ vẫn còn những công cụ khác để triển khai thuế quan mà không cần đến các quyền hạn khẩn cấp được viện dẫn theo đạo luật này. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 8/1 cho biết chính ông dự đoán một phán quyết “pha trộn”.

Nhìn chung cả tuần qua, thị trường chứng khoán thế giới đã có sự khởi đầu đầy tích cực. Đầu tuần, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm năng lượng và tài chính, giúp chỉ số Dow Jones phá kỷ lục ngay phiên 5/1.

Giữa tuần, sự lạc quan lan sang nhóm công nghệ và chip nhờ nền tảng AI mới của Nvidia, dù có nhịp điều chỉnh nhẹ vào ngày 7-8/1 khi nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu việc làm.

Trong tuần tới, sự chú ý của giới đầu tư sẽ tiếp tục hướng về các động thái của Fed sau báo cáo việc làm vừa qua, cũng như các diễn biến địa chính trị tại những điểm nóng dầu mỏ. Bên cạnh đó, mùa báo cáo lợi nhuận quý 4/2025 sắp bắt đầu với kỳ vọng lợi nhuận tích cực từ các công ty công nghệ lớn cũng sẽ là yếu tố dẫn dắt thị trường./.

