Nền tảng nâng đỡ thị trường chứng khoán đầu năm 2026

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra một chu kỳ đầu tư mới sau khi khép lại năm 2025 với mức tăng mạnh của các chỉ số.

Theo các công ty chứng khoán, diễn biến trong những phiên giao dịch đầu năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ xu hướng hình thành vào cuối năm trước, trong bối cảnh dòng tiền có sự thận trọng nhất định sau giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Cơ sở cho xu hướng đầu năm mới

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), thị trường bước vào năm 2026 với nền tảng được xây dựng từ đà tăng vượt trội của năm 2025.

SHS cho biết xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng khi chỉ số vận động trên vùng hỗ trợ quanh 1.780 điểm và có thể tiếp tục phục hồi, kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1.770-1.800 điểm, tương ứng các vùng đỉnh được hình thành vào cuối tháng 12/2025.

Đối với chỉ số VN30, SHS nhận định chỉ số này có khả năng kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 2.050 điểm trong những phiên giao dịch đầu năm mới. Thị trường được kỳ vọng sẽ chính thức bước vào kỳ đầu tư mới năm 2026 trong các phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, SHS lưu ý nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, giữ vị thế đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

Cùng quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá VN-Index đã kết thúc năm 2025 tại mức đỉnh lịch sử mới, qua đó cho thấy xu hướng chung của thị trường vẫn tích cực khi bước sang năm 2026.

Tuy vậy, CSI cho rằng đà tăng trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ lan tỏa giữa các nhóm ngành chưa thực sự đồng đều.

CSI khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục hiện tại và chờ đợi các nhịp điều chỉnh của thị trường chung trong những phiên tới để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên các mã đang có lợi nhuận và duy trì xu hướng tích cực.

Theo CSI, trong phiên giao dịch ngày 31/12/2025 - phiên giao dịch cuối cùng của năm, VN-Index khởi đầu có phần chậm chạp khi chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, chỉ số càng cải thiện mạnh mẽ nhờ lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó tâm điểm là nhóm cổ phiếu họ Vingroup.

Chỉ riêng VIC tăng 4,05% và VHM tăng 5,53% đã đóng góp phần lớn số điểm tăng của thị trường trong phiên này. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực như HDB tăng 6,26% và TCB tăng 1,60%, trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu cùng ngành chịu áp lực điều chỉnh.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.784,49 điểm, tăng 17,59 điểm (1,00%). Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 705 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 22.379 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng 714 tỷ đồng, với các mã được mua ròng nhiều nhất gồm STB, VPL và MWG.

Theo SHS, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại năm 2025 với mức tăng giá vượt trội. VN-Index kết thúc năm ở mức 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm 2024; trong khi VN30 đạt 2.030,63 điểm, tăng 51,0%.

SHS đánh giá đây là mức tăng giá nổi bật, chỉ đứng sau một số giai đoạn đặc biệt như năm 2006 (Việt Nam gia nhập WTO), năm 2009 (phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu), năm 2017 (trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung) và năm 2021 (phục hồi hậu đại dịch).

Trong năm 2025, thị trường ghi nhận nhiều cổ phiếu có mức tăng giá đột biến như GEE tăng 800,8% so với cùng kỳ, VIC tăng 736,5%, VEC tăng 540,5%, VHM tăng 210%, cùng nhiều mã khác. Thanh khoản thị trường cũng cải thiện rõ rệt, với khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 32,9% so với năm 2024, cho thấy tín hiệu vượt đỉnh lịch sử năm 2022 của VN-Index khá thuyết phục.

Bên cạnh diễn biến thị trường và chiến lược đầu tư trong những phiên đầu năm, năm 2026 cũng đánh dấu thời điểm một số quy định pháp lý mới trong lĩnh vực chứng khoán chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cụ thể, Nghị định 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/1/2026, quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo nghị định này, các hành vi vi phạm thủ tục hành chính như chậm báo cáo, thiếu hồ sơ hoặc không tuân thủ đầy đủ quy trình bị xử phạt ở mức từ vài chục triệu đồng. Đối với các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà đầu tư và tính minh bạch của thị trường, mức xử phạt có thể lên tới 600 triệu đồng; riêng các hành vi làm giả hồ sơ phát hành có thể bị phạt từ 1 đến 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thông tư 115/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 26/1/2026, sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán, mua lại cổ phiếu và quản lý công ty đại chúng, trong đó yêu cầu doanh nghiệp phải giải trình rõ hơn trong trường hợp điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu so với kế hoạch đã công bố trước đó.

Ngoài ra, Thông tư 136/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 12/2/2026, bổ sung quy định đối với hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, cho phép hình thành thêm các loại hình quỹ mới như quỹ đầu tư thị trường tiền tệ và quỹ trái phiếu hạ tầng, đồng thời bổ sung cơ chế phòng vệ thanh khoản đối với quỹ mở.

Theo SHS, bước sang năm 2026, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng trưởng vượt trội. SHS cho biết trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích diễn biến dòng tiền, xu hướng các nhóm ngành tăng trưởng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp trong giai đoạn mới.

Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bước vào các phiên giao dịch đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên khai Xuân

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một khởi đầu tích cực cho năm 2026, khi các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2/1 nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Diễn biến này đã thắp lại hy vọng về một "đợt tăng giá Ông già Noel (Santa Claus Rally)" muộn, sau những phiên giao dịch ảm đạm cuối năm 2025.

Tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần lễ sôi động với sự trở lại của hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là các báo cáo về thị trường lao động Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ số liệu về việc làm phi nông nghiệp tháng 12/2025 (dự kiến công bố vào ngày 9/1) để có cái nhìn rõ hơn về định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng tới.

Theo mạng tin Axios, nền kinh tế Mỹ đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề trong năm 2025, nhưng vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Câu hỏi cho năm 2026 là liệu các nguồn gốc yếu kém tiềm ẩn đã lộ rõ có lan rộng thành nguy cơ làm suy yếu khả năng chống chịu tổng thể của nền kinh tế hay không.

Bên dưới sự tăng trưởng mạnh mẽ của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và giá tài sản là những mối lo ngại nghiêm trọng: thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu dần theo từng tháng, lạm phát cao đang bóp nghẹt ngân sách gia đình và những lo ngại đang gia tăng rằng sự bùng nổ do AI thúc đẩy có thể khiến người lao động bình thường rơi vào tình trạng khó khăn hơn.

Theo ông Collin Martin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thu nhập cố định tại trung tâm nghiên cứu tài chính Charles Schwab, Fed có thể sẽ giữ nguyên lãi suất trong vài cuộc họp đầu năm 2026. Ông Collin Martin dự kiến ngân hàng trung ương này sẽ có một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất trong cả năm 2026.

Về xu hướng thị trường, nhiều nhà phân tích dự báo đà tăng sẽ tiếp tục trong năm 2026. Theo khảo sát của kênh tin tức tài chính CNBC, mục tiêu trung bình của các chiến lược gia Phố Wall cho chỉ số S&P 500 vào cuối năm là 7.629 điểm, tương đương mức tăng hơn 11% so với hiện tại.

Tuy nhiên, ông Jay Hatfield, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty quản lý vốn Infrastructure Capital Advisors, cho rằng đà tăng sẽ "cân bằng hơn" trong năm nay.

Ông dự báo các nhóm cổ phiếu như ngân hàng khu vực sẽ có diễn biến tốt hơn trong khi những cổ phiếu công nghệ có định giá đắt đỏ như Tesla có thể sẽ bị tụt lại phía sau.

Một yếu tố cần lưu ý khác là áp lực chốt lời. Các nhà đầu tư thường có xu hướng bán ra những cổ phiếu đã tăng giá mạnh vào đầu Năm mới để trì hoãn việc nộp thuế thặng dư vốn. Do đó, thị trường có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực bán ra trong những ngày tới./.

Chứng khoán lập kỷ lục trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 Chỉ số STOXX 600 của chứng khoán châu Âu tăng 4.67 điểm, hay 0,79%, lên 596.86 điểm, khi nhà đầu tư quay trở lại sau kỳ nghỉ Năm Mới.