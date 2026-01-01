Một năm tăng trưởng kỷ lục của các chỉ số chứng khoán chủ chốt

Phố Wall kết thúc năm 2025 bằng phiên giảm điểm nhẹ trong ngày 31/12 với thanh khoản suy giảm.

Như vậy, chứng khoán Mỹ đã có chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp vào cuối năm, nhưng nhìn tổng thể, 2025 vẫn là một năm thắng lợi rực rỡ của các chỉ số chứng khoán Mỹ.

Trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các chỉ số chính đồng loạt đỏ sàn. S&P 500 giảm 0,7%, xuống 6.845,50 điểm; Dow Jones mất 0,6% còn 48.063,29 điểm và Nasdaq “bốc hơi” 0,8%, dừng ở 23.241,99 điểm.

Khối lượng giao dịch ở mức rất thấp, do hầu hết các nhà đầu tư lớn đã chốt giao dịch từ trước để nghỉ lễ. Nhóm cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu là Western Digital (-2,2%) và Micron Technology (-2,5%), là lực cản lớn nhất của thị trường trong phiên này.

Bất chấp những “rung lắc” cuối năm, chứng khoán Mỹ đã có một năm tăng trưởng ấn tượng nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed - Ngân hàng trung ương Mỹ). S&P 500 tăng 16,4% trong năm qua và đã thiết lập tới 39 mức cao kỷ lục mới. Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số này đạt mức tăng trưởng hai con số. Nasdaq tăng mạnh nhất với 20,4%, trong khi Dow Jones chốt năm với mức tăng 13%.

Thành quả của năm 2025 không đến một cách dễ dàng mà trải qua nhiều biến động lớn. Vào tháng 4/2025, thị trường từng chao đảo khi Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu với hàng loạt đối tác thương mại, khiến S&P 500 có thời điểm giảm sâu nhất kể từ cú trượt trong đại dịch COVID-19 vào năm 2020.

Tuy nhiên sau đó, tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại sau khi các thỏa thuận thương mại dần được đàm phán thành công. Ngoài ra, cơn sốt AI giúp các cổ phiếu như Nvidia và Broadcom bứt phá.

Bên cạnh đó, việc Fed cắt giảm lãi suất cơ bản 3 lần trong năm cùng báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan đã giúp thị trường giữ vững đà tăng trưởng.

Ngoài ra, năm 2025 cũng chứng kiến biến động cực lớn của kim loại quý. Bạc mặc dù giảm 9,4% trong phiên cuối, nhưng tính chung cả năm vẫn tăng vọt hơn 140%. Vàng kết năm với mức tăng ấn tượng 63,7%. Trong khi đó, giá dầu Mỹ (WTI) kết thúc năm ở 57,42 USD/thùng, còn dầu Brent dừng ở mức 60,85 USD/thùng.

Bước sang tháng 1/2026, các nhà đầu tư đặt cược khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới để tiếp tục theo dõi diễn biến trên thị trường lao động và lạm phát./.

Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng ấn tượng 41% Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, VN-Index tăng 17,59 điểm lên 1.784,49 điểm, qua đó tăng gần 518 điểm so với đầu năm, tương đương mức tăng xấp xỉ 41%.