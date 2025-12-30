VN-Index tăng hơn 12 điểm, dòng tiền lớn dẫn dắt thị trường phiên 30/12

Phiên giao dịch ngày 30/12 ghi nhận sự hồi phục tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tăng hơn 12 điểm, đóng cửa trên mốc 1.760 điểm.

Sắc xanh lan tỏa nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng, trong bối cảnh dòng tiền cải thiện rõ nét trước thềm năm mới.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên 1.766,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 639,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 168 mã tăng giá, 142 mã giảm giá, 62 mã đi ngang.

HNX-Index giảm 0,72 điểm xuống 250,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 94,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.899,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 68 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,54 điểm lên 120,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25.8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 362 tỷ đồng. Toàn sàn có 141 mã tăng giá, 89 mã giảm giá và 90 mã đi ngang.

Động lực chính giúp VN-Index duy trì đà tăng đến từ sự hồi phục mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận 22 mã tăng giá và chỉ còn 8 mã giảm. Đáng chú ý, DGC tăng kịch trần, trong khi VIC tăng 2,07%, FPT tăng 2,33%, VPB tăng 2,5%, GVR tăng 2,31%... góp phần nâng đỡ chỉ số.

Sắc xanh cũng quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng với hàng loạt mã tăng giá như ABB, ACB, BID, CTG, HDB, MBB, SHB, STB, TCB, VCB, VPB… Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin đồng loạt khởi sắc và không còn ghi nhận mã giảm giá.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản diễn biến phân hóa với sắc xanh – đỏ đan xen, trong khi các nhóm chứng khoán, dầu khí và bảo hiểm tiếp tục chịu áp lực bán, khiến sắc đỏ lan rộng.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng mạnh với giá trị khoảng 981 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó mua ròng gần 1.000 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng tại một số mã lớn như VIC, VHM, VCB. Trên HNX và UPCOM, khối ngoại lần lượt bán ròng gần 6 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.

Phiên tăng điểm với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ cột cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định và xu hướng hồi phục ngắn hạn được củng cố.

Trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu quay lại trước thềm năm mới, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định các vùng kháng cự cao hơn, dù rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu khi áp lực chốt lời có thể gia tăng ở một số nhóm ngành./.

Thị trường điều chỉnh nhẹ, VN-Index lùi về dưới 1.750 điểm Kết thúc phiên giao dịch sáng 30/12, VN-Index giảm về 1.747,16 điểm; thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 277,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 9.071 tỷ đồng.