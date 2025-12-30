Thị trường điều chỉnh nhẹ, VN-Index lùi về dưới 1.750 điểm

Áp lực chốt lời gia tăng trong phiên giao dịch sáng 30/12 khiến các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm.

Dù vậy, thanh khoản duy trì ở mức trung bình và biên độ dao động giá không lớn cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 30/12, VN-Index giảm 7,68 điểm, xuống 1.747,16 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 277,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 9.071 tỷ đồng. Thị trường nghiêng về bên bán với 174 mã giảm, trong khi có 118 mã tăng và 58 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,82 điểm, xuống 250,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 215,7 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 36 mã tăng, 66 mã giảm và 59 mã đi ngang, cho thấy giao dịch kém sôi động và tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Trong khi đó, thị trường UPCOM cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế hơn sắc xanh. Dòng tiền duy trì ở mức thấp, các cổ phiếu phân hóa rõ rệt và phần lớn chỉ biến động trong biên độ hẹp, phản ánh trạng thái giao dịch cầm chừng của nhà đầu tư trên sàn này.

Về tác động đến VN-Index, các cổ phiếu vốn hóa lớn gây áp lực giảm điểm mạnh nhất gồm VHM giảm 2,46%, VJC giảm 3,84%, VRE giảm 2,11%, PLX giảm 1,51% và STB giảm 1,67%.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh và đỏ đan xen khá cân bằng. Đáng chú ý, mức tăng giảm của các mã trong nhóm không lớn, cho thấy dòng tiền vẫn đang quan sát và chưa có sự dịch chuyển rõ rệt. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán, khi các cổ phiếu phân hóa trái chiều nhưng biên độ dao động nhìn chung khá hẹp.

Ở chiều ngược lại, các nhóm bảo hiểm, dầu khí và bất động sản đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, mức điều chỉnh không quá sâu, cho thấy áp lực bán chủ yếu mang tính kỹ thuật, chưa xuất phát từ thông tin tiêu cực mới.

Ở chiều tích cực, nhóm viễn thông và công nghệ thông tin ghi nhận diễn biến khả quan khi nhiều cổ phiếu tăng giá, góp phần thu hẹp đà giảm chung của thị trường.

Phiên giao dịch ngày 30/12 cho thấy thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh nhẹ và tích lũy, khi thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh. Thanh khoản duy trì ổn định và biên độ dao động hẹp cho thấy xu hướng giảm hiện tại chưa quá đáng lo ngại.

Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đi ngang, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền cũng như thông tin hỗ trợ trong giai đoạn đầu năm mới./.

