Áp lực bán lan rộng, VN-Index đột ngột đảo chiều giảm gần 40 điểm

Sau nhịp tăng hưng phấn, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều trong phiên chiều 25/12 khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ cột, khiến VN-Index giảm gần 40 điểm dù thanh khoản duy trì ở mức cao.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/12, thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm mạnh khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. VN-Index giảm 39,97 điểm, xuống 1.742,85 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức cao với gần 804 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 25.087 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 87 mã tăng, 238 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,62 điểm xuống 250,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 68,5 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.570,3 tỷ đồng; số mã giảm giá chiếm ưu thế với 99 mã, trong khi có 49 mã tăng và 52 mã đi ngang.

Ngược chiều, UPCOM-Index tăng nhẹ 0,25 điểm lên 120,15 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 49,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 863,6 tỷ đồng; toàn sàn có 119 mã tăng, 118 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu trụ cột là nguyên nhân chính kéo thị trường lao dốc. Nhiều mã lớn đảo chiều từ tăng mạnh sang giảm sâu, trong đó VIC, VHM và VRE giảm sàn, còn VPL giảm 2,94%. Rổ VN30 ghi nhận tới 24 mã giảm giá, chỉ có 6 mã tăng.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực bán lớn khi chỉ có BID, SGB và VCB tăng giá, VBB đứng tham chiếu, trong khi 23 mã còn lại đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành chứng khoán, bảo hiểm, dầu khí, công nghệ thông tin và bất động sản đều giảm điểm, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng mua ròng tích cực với giá trị 573 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng 613 tỷ đồng. VHM là mã được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 119 tỷ đồng, tiếp đến là STB với 118 tỷ đồng.

Ngoài ra, MCH và VJC cũng được mua ròng lần lượt khoảng 100 tỷ đồng và 85 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng 37 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM bán ròng nhẹ khoảng 3 tỷ đồng.

Diễn biến giảm sâu của VN-Index cho thấy tâm lý thận trọng đã quay trở lại sau chuỗi tăng mạnh trước đó, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn giữ vai trò nâng đỡ thị trường.

Dù vậy việc thanh khoản duy trì cao và khối ngoại tiếp tục mua ròng là điểm tựa nhất định cho thị trường. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, giới phân tích cho rằng, nhà đầu tư cần thận trọng với các nhịp rung lắc mạnh, đồng thời theo dõi sát diễn biến của nhóm cổ phiếu trụ để đánh giá khả năng ổn định trở lại của chỉ số./.

