Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 15/1/2026

Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung,” với mục tiêu đến ngày 31/12/2025 hoàn thành sửa chữa tất cả các nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Do đó, chỉ sau hơn 1 tháng phát động, đến ngày 30/12, tại các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Cùng với đó đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%, trong đó đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%, số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1/2026./.