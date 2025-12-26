"Chiến dịch Quang Trung" - mệnh lệnh từ trái tim

Lịch sử dân tộc Việt Nam từng ghi dấu cuộc hành quân thần tốc của Hoàng đế Quang Trung để giữ vững bờ cõi. Ngày nay giữa thời bình, một chiến dịch mang tên Người anh hùng áo vải lại được xướng lên trên dải đất miền Trung-Tây Nguyên đầy nắng gió.

Đó không phải là cuộc chiến chống ngoại xâm, mà là cuộc chiến chống lại đói nghèo, sự khắc nghiệt của thiên tai và nỗi lo về mái ấm - một chiến dịch của lòng nhân ái và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Thấu hiểu những mất mát đau thương mà đồng bào phải gánh chịu sau những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, Đảng và Nhà nước đã đặt sự an nguy, ổn định của nhân dân lên trên hết. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã cùng "ra quân thần tốc" với một khí thế tiến công mạnh mẽ.

"Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là những con số về hàng ngàn ngôi nhà được xây mới hay sửa chữa trong thời gian kỷ lục, mà còn là minh chứng sống động cho phương châm phát triển đất nước, "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Tinh thần "thần tốc" của chiến dịch chính là sự chắt chiu từng giờ, từng phút để đồng bào có nơi an cư trước thềm năm mới. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi mái tôn được lợp lên là kết tinh của tình tương thân tương ái, của nghĩa đồng bào, là biểu tượng của mối quan hệ gắn bó máu thịt, keo sơn như "cá với nước" giữa quân và dân.

Theo bước chân "chiến dịch" đặc biệt này, phóng viên TTXVN thực hiện loạt bài viết "Chiến dịch Quang Trung, sức mạnh của lòng dân."

Bài 1: Mệnh lệnh từ trái tim

Giữa những ngổn ngang, đổ vỡ do sức tàn phá khủng khiếp của các trận "đại hồng thủy," sạt lở núi xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung vào cuối tháng 10 và tháng 11/2025, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc trong vòng hai tháng để xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua với mục tiêu bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026.

Đại công trường giữa vùng rốn lũ

Gần một tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động "Chiến dịch Quang Trung," các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai đã đồng loạt khởi công xây dựng mới, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang được phân công nhiệm vụ đã tỏa đi khắp các nẻo đường, từ vùng đồng bằng cho đến miền núi cao, để giúp đỡ nhân dân với tinh thần thi đua thần tốc, quyết tâm xây dựng những căn nhà kiên cố cho người dân đón Tết.

Trên nhiều con đường dẫn vào các thôn của xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), những ngày này đều tấp nập các xe chở vật liệu xây dựng đến chân các công trình, nơi các đơn vị bộ đội đang giúp đỡ người dân xây dựng lại sau trận lũ lịch sử vừa qua. Những tấm băng rôn khẩu hiệu đỏ thắm được căng treo lên như thể hiện quyết tâm chung của cán bộ, chiến sỹ thực hiện thắng lợi xây dựng mới 117 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" ngay tại vùng "rốn lũ" chịu nhiều mất mát này.

Nhiều ngày qua, 17 đơn vị của quân đội với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã bám công trường xây dựng, làm ngày làm đêm, bất kể nắng mưa để đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở xã Hòa Thịnh. Nhiều căn nhà đã được lợp ngói mới, có nhà xây lên tầng 2, có nhà bắt đầu tô tường, quét vôi. Cách đây không lâu, nơi đây còn đang ngổn ngang trước sự tàn phá khủng khiếp của cơn lũ dữ nay đã "khoác" lên mình diện mạo tươi mới đầy sức sống.

Các chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 Điện Bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vác từng bao gạch, cát đến địa điểm xây dựng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, chia sẻ khi các đơn vị bộ đội hành quân về đây bà con mừng lắm, bởi "việc gì khó đã có bộ đội lo." Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai công việc cụ thể với tinh thần khẩn trương, rõ người, rõ việc, làm đến đâu chắc đến đó, đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng đảm bảo chất lượng công trình. Đến cuối tháng 12, hầu hết những căn nhà đã xây dựng xong phần thô, nhiều căn đã lợp ngói, lợp tôn và một số hoàn thành đưa vào sử dụng. Lãnh đạo địa phương trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đối với quê hương Đồng khởi Hòa Thịnh.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung," tỉnh Đắk Lắk có hơn 650 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ xây mới, 892 hư hỏng nặng được sửa chữa. Mức hỗ trợ của tỉnh đối với xây dựng nhà ở mới là 170 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng/nhà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết tiến độ thực hiện việc xây, sửa lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ hiện nay đạt kết quả khả quan. Địa phương đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành việc sửa chữa, xây mới số lượng lớn nhà cho bà con theo đúng các mốc thời gian chung của chiến dịch.

Ở xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, căn nhà mới của vợ chồng anh Nguyễn Thế Kiên (43 tuổi) đang bước vào công đoạn xây tường. Tiếng trò chuyện rôm rả của chủ nhà với những người thợ mặc áo lính dường như át cả tiếng máy trộn bê tông. Anh Kiên tâm sự, trận cuồng phong của bão 13, căn nhà nhỏ của gia đình bị tốc mái. Khi gia đình chưa kịp sửa sang thì trận lũ lịch sử ập tới trong đêm cuốn phăng mọi thứ. Hai vợ chồng anh giờ đây "trắng tay." Sau thiên tai, việc xây mới nhà ở đối với vợ chồng anh gần như điều không dám nghĩ đến...

Chỉ ít ngày sau khi "Chiến dịch Quang Trung" được phát động, những người lính "cụ Hồ" đã có mặt kịp thời cùng chính quyền địa phương giúp gia đình anh Nguyễn Thế Kiên bắt tay ngay vào việc dựng lại căn nhà mới.

"Nhờ có bộ đội giúp từ những ngày đầu tiên đến nay, gia đình đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền công xây dựng. Nếu không có sự giúp đỡ này, gia đình tôi khó có thể dựng lại được căn nhà mới," anh Kiên nói.

Với 144 căn nhà phải xây mới, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực để về đích đúng hẹn. Đến nay, một số căn nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng và con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những tuần tới. Lực lượng vũ trang dựng nều trại gần vị trí công trình, nỗ lực vượt qua khó khăn về thời tiết mưa gió thất thường, vận chuyển vật liệu xây dựng băng qua đèo dốc, quyết tâm thi đua cao nhất đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình…

Tại các địa phương khác ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, "Chiến dịch Quang Trung" cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, quyết định. Những khó khăn, vướng mắc từ thực tế đang được tập trung tháo gỡ, tìm ra cách làm sáng tạo, đảm bảo thắng lợi chung của chiến dịch…

Mệnh lệnh từ trái tim

Tỉnh Gia Lai có 674 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn cần phải xây dựng lại, chủ yếu do ảnh hưởng của bão số 13. Hiện toàn bộ số nhà cần xây mới đã được khởi công, riêng Quân đoàn 34 đảm nhiệm việc xây dựng 64 căn nhà và trải rộng trên nhiều vùng dân cư.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là "mệnh lệnh từ trái tim." Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, với quyết tâm bằng mọi giá phải hoàn thành nhà ở cho nhân dân trước Tết Nguyên đán để bà con đón Xuân trong ngôi nhà an toàn, ấm áp.

Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo, huy động hơn 900 cán bộ, chiến sỹ, tổ chức 77 đội thợ xây cùng 37 xe vận chuyển vật liệu, triển khai đồng loạt lực lượng tại các địa bàn bị thiệt hại nặng ở tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Theo Trung tá Đặng Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34), các tổ công tác đã xác định rõ quyết tâm "thi đua 3 nhất" trên công trường gồm thi công nhanh nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất để người dân sớm có nhà ổn định cuộc sống.

Chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) triển khai xây nhà giúp người dân xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Với quyết tâm đó, chỉ trong 15 ngày, căn nhà rộng 55m2 của gia đình bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) đã hoàn thành, về đích đầu tiên trong chiến dịch. Ngôi nhà bảo đảm tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có gác chống lũ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Nằm biệt lập xa xôi giữa cánh đồng xã Hoà Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), căn nhà của gia đình bà Huỳnh Thị Kim Hoa đổ sập hoàn toàn trong đợt lũ lụt lịch sử. Cùng nhiều hộ dân khác trong xã, bà Hoa được hỗ trợ tiền xây dựng lại nhà mới. Trường Quân sự Quân khu 5 đã cử hơn 10 cán bộ, chiến sỹ đến xây nhà cho bà, sớm hoàn thành trước Tết. Con đường vào nhà bà Hoa vẫn còn bám đầy bùn đất khiến cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với tinh thần quyết tâm cao của những người thợ mặc áo lính chỉ sau 10 ngày thi công, căn nhà đã được đổ sàn xây tầng tránh lũ.

Dù bị khuyết tật bẩm sinh, không nói rõ lời nhưng trên khuôn mặt bà Hoa luôn rạng rỡ nụ cười. Nhìn các chiến sỹ xây dựng nhà, bất kể nắng mưa, bà Hoa không giấu được những giọt nước mắt hạnh phục của mình. Bà lặng lẽ cùng các anh phụ trộn bê tông, chăm lo cho các anh từng bữa ăn, giấc ngủ sau giờ làm. Bà cố gắng nói rõ hai từ "cảm ơn" để bày tỏ lòng biết ơn của mình trong niềm hy vọng về căn nhà mới sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán đang đến gần.

Đại tá Phạm Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 5, chia sẻ để bảo đảm tiến độ thi công, cán bộ, chiến sỹ, học viên chia thành 3 ca để làm việc nhằm sớm hoàn thành cho người dân vào ở ổn định cuộc sống. Đây cũng là dịp để những người chiến sỹ trẻ rèn luyện, thử thách, những phần việc vất vả được các cán bộ chiến sỹ tranh nhau đảm nhận. Tình cảm giữa bộ đội với gia đình rất khăng khít, san sẻ nhiều niềm vui, hy vọng về cuộc sống mới. Tất cả đặt niềm mong ước lớn lao để xây những căn nhà cao đẹp, vững chãi, góp phần cho cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.

