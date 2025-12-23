Xã hội

Đà Nẵng: Bộ đội Biên phòng xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung"

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng khởi động chiến dịch Quang Trung, xây dựng nhà mới cho đồng bào dân tộc Cơ Tu bị thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn Hữu Trung
Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thăm động viên các chiến sỹ và hộ gia đình thực hiện giúp dân xây nhà sau mưa lũ tháng 12/2025. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thăm động viên các chiến sỹ và hộ gia đình thực hiện giúp dân xây nhà sau mưa lũ tháng 12/2025. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

“Từ nay đến ngày 31/12/2025, các đồng chí phải nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành việc xây mới 5 căn nhà cho gia đình đồng bào dân tộc Cơ Tu tại xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng bị hư hại hoàn toàn do mưa lũ gây ra hồi tháng 10 và tháng 11 vừa qua để sớm đưa vào sử dụng.”

Đây là mệnh lệnh của lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng quán triệt và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong buổi ra quân thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc vào ngày 23/12.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, để góp phần sớm ổn định đời sống cho đồng bào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã cử 50 cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị thuộc khu vực thành phố Đà Nẵng (cũ) tham gia “Chiến dịch Quang Trung” với khí thế thần tốc để làm lại nhà ở mới cho đồng bào.

Ngoài 5 ngôi nhà mới được xây dựng trong đợt ra quân lần này, ngay sau khi mưa lũ đi qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, các bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng khu vực biên giới trên đất liền thành phố đã làm mới, di dời và sửa chữa 25 nhà cho đồng bào đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại xã miền núi Tây Giang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, giữ gìn và phát huy và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với địa phương và với đồng bào các dân tộc anh em.

“Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhất là trong điều kiện các nhà xây mới cho đồng bào đều ở khu vực khó khăn về giao thông do mưa lũ gây ra, việc vận chuyển vật tư, vật liệu sẽ còn gặp nhiều trở ngại, khu vực miền núi mưa vẫn chưa dứt. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tham gia "Chiến dịch Quang Trung" đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,” Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chia sẻ./.

