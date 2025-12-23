Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2772/QĐ-TTg ngày 23/12/2025 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vừ A Bằng.

Trước đó, tại Quyết định số 316-QĐ/TU ngày 2/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên quyết định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều động, phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy./.

Bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026, với 43/43 phiếu.