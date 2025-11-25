Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 2 tỉnh Điện Biên, Tây Ninh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Lương sinh năm1968, tại tỉnh Ninh Bình; trình độ Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Lê Văn Lương đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Từ tháng 7/2023-11/2025, ông là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ngày 16/11/2025, ông Lê Văn Lương được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 19/11/2025, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 2590/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Trước đó, tại kỳ họp 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (tổ chức ngày 14/11), 100% đại biểu dự họp đã bầu ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định số 2580/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô.

Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 19/11/2025, 100% đại biểu tham gia đã bỏ phiếu bầu ông Lê Thành Đô giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 2579/QĐ-TTg ngày 24/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Toàn.

Trước đó, ngày 10/11/2025, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công công tác cán bộ, theo Quyết định 18-QĐ/TU, từ ngày 4/11, ông Phạm Đức Toàn được điều động, phân công nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tại Quyết định số 2578/QĐ-TTg ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm văn học.

Tại Quyết định số 2531-QĐNS/TW ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ông Lê Văn Hẳn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Trà Vinh cũ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Càng Long; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh. Đến tháng 10/2020, ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và tháng 11/2020 được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Lê Văn Hẳn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2576/QĐ-TTg ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út.

Trước đó, ngày 18/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sau đó, tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 2559/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 3 địa phương Tại Nghị quyết số 1894/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.