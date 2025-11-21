Nhân sự mới 5 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, đối với tỉnh Thái Nguyên, tại Quyết định số 2555/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977; quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn đã từng trải qua các vị trí công tác như Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, tại Quyết định số 2556/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê quán ở xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2547/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Đối với tỉnh Hưng Yên, tại Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình, có học vị tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Ninh Bình như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 9/12/2020, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và đến ngày 30/6/2025 tiếp tục được phân công đảm nhiệm vị trí này sau sáp nhập.

Tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 11/11/2025, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với tỉnh Lai Châu, tại Quyết định số 2568/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Quang Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học ngành tài chính-tín dụng, thạc sĩ kinh doanh và quản lý; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng thời, tại Quyết định số 2548/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương.

Đối với tỉnh Đồng Nai, tại Quyết định số 2559/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán tỉnh Long An (cũ); trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa (cũ); Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2550/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức./.

34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến 20/11/2025) TTXVN trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 20/11/2025).