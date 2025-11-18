Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn

Ngày 18/11, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 16/11/2025, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030./.