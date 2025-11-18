Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn

Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

infographics-pho-bi-thu-thanh-uy-chu-tich-ubnd-thanh-pho-hue-nguyen-khac-toan-1.jpg

Ngày 18/11, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 16/11/2025, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phó Bí thư Thành ủy Huế #Ủy ban Nhân dân thành phố Huế #Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Thừa Thiên - Huế
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Slovakia

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Slovakia

Phó Thủ tướng,Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak thăm Việt Nam, hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đào tạo và tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế.