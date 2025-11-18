Ông Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

Chiều 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 34) tiến hành công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, với 100% đại biểu dự họp tán thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Trọng Hải đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế người tiền nhiệm là ông Lê Hồng Vinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết: "Mỗi lá phiếu tín nhiệm hôm nay là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cử tri, của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Niềm tin đó là động lực để tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ đổi mới tư duy và phương pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt vì kết quả thực chất; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chăm lo phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững kỷ cương, ổn định; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hun đúc khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ông Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Trước khi được điều động về Nghệ An, ông Võ Trọng Hải đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 4/2021-9/2025, ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 2/10-13/11/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), đồng thời tiến hành quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy) vì lý do chuyển công tác.

Trước đó, ngày 7/11/2025, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 2509-QĐNS/TW về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 2527-QĐNS/TW ngày 14/11/2025 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030./.

Ông Võ Trọng Hải được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.