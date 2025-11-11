Đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường cùng các đồng chí đại diện Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Khắc Thận (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để Hội đồng Nhân dân Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách lớn - là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong giai đoạn phát triển mới; gửi lời cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khẳng định Hưng Yên và Nghệ An là 2 vùng đất có chung một mạch nguồn văn hóa và có mối nhân duyên đặc biệt, đồng chí Nguyễn Khắc Thận gợi nhớ Hưng Yên là quê hương cụ Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc.

Hiện nay, hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An đang có những bước chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ. Đặc biệt, Nghệ An đã khẳng định được vị thế là một điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, trên cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận hứa sẽ nỗ lực hết mình với trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển chung của tỉnh; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo; kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận sinh ngày 15/3/1974 tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng chuyên ngành Kiểm sát, Thạc sỹ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí đã giữ nhiều chức vụ quan trọng: Trước tháng 3/2016, là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Tổ chức; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 3/2016-10/2020 là Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 10/2020-1/2025, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 1/2025-6/2025, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2025-11/2025, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An./.

