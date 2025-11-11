Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030./.
Tin cùng chuyên mục
Việt Nam và Indonesia thúc đẩy hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Tự cường Dân tộc (Indonesia) sẽ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và đối thoại chính sách, trao đổi chuyên gia và trao đổi xuất bản phẩm.
Góp ý văn kiện: Cần hoàn thiện mô hình y tế ở khu công nghiệp, khu chế xuất
Nếu không sớm có giải pháp đồng bộ và chuyên sâu, hệ thống y tế trong các khu công nghiệp sẽ khó đáp ứng được tốc độ phát triển của sản xuất và quy mô lao động ngày càng tăng.
Hệ thống thi hành án dân sự minh bạch là nền tảng để bản án đi vào cuộc sống
Quốc hội đề xuất hoàn thiện luật thi hành án dân sự nhằm tăng tính khả thi, trách nhiệm rõ ràng và nâng cao hiệu quả thi hành án trong thực tiễn.
Người lao động kỳ vọng chính sách an sinh bền vững trong bối cảnh mới
Đội ngũ công nhân, người lao động mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đặt trọng tâm vào chính sách an sinh bền vững, bảo đảm việc làm và đào tạo kỹ năng cho đội ngũ công nhân.
Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng Tổng thống Ireland Catherine Connolly
Chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Ireland năm 2025 đã đưa bà Catherine Connolly trở thành nữ Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước này.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Dẫn dắt hội nhập, nâng tầm vị thế Việt Nam
Nhiều chuyên gia cho rằng thành quả ấn tượng của Việt Nam trước hết bắt nguồn từ đường lối đổi mới toàn diện, trong đó đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là một động lực phát triển chủ chốt.
Diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2025
VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” khi cải cách thủ tục hành chính
Các cử tri Ninh Bình góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế tư nhân và xây dựng Đảng vững mạnh, đổi mới sáng tạo.
Kỳ họp thứ 10: Gỡ "điểm nghẽn," tạo môi trường đầu tư thông thoáng
Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), hướng tới môi trường đầu tư thông thoáng, giảm thủ tục, thúc đẩy thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Việt Nam cam kết vì một thế giới không còn thử vũ khí hạt nhân
Việt Nam ủng hộ các quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đi đôi với bảo đảm an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Thủ tướng: Bộ Công an phải vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm trong chính sách nhà ở xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là địa phương phải kiểm soát, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, không để xảy ra tiêu cực.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần 3 về chính sách nhà ở, thị trường bất động sản
Sáng 11/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo trực tuyến đến các địa phương.
Hôm nay, Quốc hội làm việc về 7 dự thảo luật bổ sung, sửa đổi
Quốc hội làm việc về dự án luật sửa đổi của các luật: Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đầu tư; Luật Phòng; chống ma túy Luật Thi hành án dân sự; Luật Giám định tư pháp.
Chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử
Trang thông tin điện tử bầu cử là kênh chính thức cung cấp tài liệu, hướng dẫn, danh sách ứng cử và kết quả bầu cử, hỗ trợ cử tri trong và ngoài nước tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch.
Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Thứ Hai, ngày 10/11/2025, ngày làm việc thứ 17 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Lạng Sơn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, nhấn mạnh chiến lược kinh tế-xã hội phải phù hợp quy hoạch vùng, phát huy lợi thế địa phương và ứng dụng khoa học công nghệ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến
Quốc hội quyết nghị bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Phiên họp thứ ba Hội đồng Bầu cử quốc gia
Chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gồm đào tạo miễn phí hàng trăm sỹ quan Việt Nam và cung cấp viện trợ, tín dụng ưu đãi, thúc đẩy hợp tác quốc phòng bền vững.
"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"
Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử.
Chuẩn bị chu đáo cho khai mạc Diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ VINBAX 2025
VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ 4 về gìn giữ hòa bình LHQ giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Ấn Độ, dự kiến diễn ra từ 11-27/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Ông Vũ Trung Kiên giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Vũ Trung Kiên từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng.
Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
Ngày 10/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
"Đoàn kết cho ta sức mạnh, hợp tác cho ta lợi ích, đối thoại củng cố niềm tin"
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam vẫn phát triển tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 15
Chiều 10/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Ấn Độ tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 15, thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, gìn giữ hòa bình và thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng.
Quốc vương Jordan thăm Việt Nam: Giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hai nước
Diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (9/8/1980-9/8/2025), chuyến thăm của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên
Chiều 10/11/2025, ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.
Tây Ninh: Khẩn trương rà soát, bổ sung công chức cho UBND các xã, phường
UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập thủ tục tiếp nhận những người đủ tiêu chuẩn, làm công chức, ưu tiên những người hoạt động không chuyên trách công tác ở UBND cấp xã.