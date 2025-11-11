Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030./.

