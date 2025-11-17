Ông Võ Trọng Hải được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 17/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân, các lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quân khu 4.

Tại Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025, Ban Bí thư quyết định ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Trọng Hải bày tỏ sự tin tưởng và cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đón nhận bằng tình cảm nồng hậu; đồng thời tri ân Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh - nơi ông từng có nhiều năm công tác, rèn luyện và trưởng thành.

Ông Võ Trọng Hải cũng khẳng định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Nghệ An là tỉnh lớn, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có nhiều thời cơ nhưng cũng đối diện những thách thức như xác lập mô hình tăng trưởng hướng vào chất lượng phát triển; thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nhất là các ngành kinh tế mới nổi dựa trên động lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Với vị trí công tác mới và yêu cầu nhiệm vụ mới, ông Võ Trọng Hải hứa sẽ rèn luyện, tu dưỡng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp; xây dựng tập thể đoàn kết, gương mẫu, liêm chính, đổi mới và hành động; sâu sát cơ sở, gần dân, đồng hành cùng nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương; sự ủng hộ, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Võ Trọng Hải sinh ngày 20/2/1968, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ: cử nhân Luật, chuyên môn Sĩ quan chỉ huy-Đại học Biên phòng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về Nghệ An, ông Võ Trọng Hải đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 4/2021-2/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; từ 2/2025-9/2025 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.