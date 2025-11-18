Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế

Chiều 18/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28.

Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thiên Định do chuyển công tác.

Với 43/43 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành (đạt 100%), Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết đây là vinh dự rất lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Để hoàn thành nhiệm vụ mới, ông cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, không ngừng xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trước mắt, ông cùng Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn nước rút nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố giao, qua đó, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển thành phố Huế ngày càng phồn thịnh, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng đầy đủ và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh trong bước đường sắp tới, Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy; sự hiệp lực, đồng tâm của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp, giám sát, góp ý của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri, nhân dân thành phố để tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê tỉnh Khánh Hòa; trình độ: cử nhân Luật tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tháng 3/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16/9/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đối với ông Nguyễn Chí Tài do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới; bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Ngoài ra, kỳ họp thông qua một số nghị quyết quan trọng như: quy định chính sách học phí, hỗ trợ học phí trên địa bàn thành phố Huế từ năm học 2025-2026; việc phân bổ kinh phí để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp./.

