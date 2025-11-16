Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Sáng 16/11, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Nguyễn Khắc Toàn thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, quyết liệt, sâu sát cơ sở; có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, sự phát triển của tỉnh Khánh Hoà.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhận nhiệm vụ mới, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương kỳ vọng đồng chí sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết, trách nhiệm của mình, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Khắc Toàn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Huế, Bí thư Thành ủy Huế cùng lãnh đạo các cấp, ngành trong thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trên cương vị mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đưa thành phố Huế phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng; Ban Thường vụ Thành ủy Huế đồng thuận, ủng hộ phân công chức vụ mới.

Đây không chỉ là niềm vui, sự tự hào mà còn là trọng trách đồng chí nhận thức rõ cần phải nỗ lực để xứng đáng với những kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cam kết đem hết tâm sức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và đội ngũ lãnh đạo thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả tâm huyết của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, hiện đại và đáng sống của thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê tỉnh Khánh Hòa; có trình độ Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tháng 3/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16/9/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Thận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.