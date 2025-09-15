Chính trị

Bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 15/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ Thạc sỹ Kinh tế-Chính trị, Cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học, Cử nhân hành chính học; Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết từng công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn. Từ năm 2014-2016, bà giữ chức Giám đốc Sở Du lịch Thành phố, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ năm 2016, bà Văn Thị Bạch Tuyết là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (khóa XIV và XV). Tháng 3/2024, bà được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh./.

