Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 25/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025; được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Văn Nên do đồng chí Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phân công.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về điều động phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao các quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, điều động đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và chiều 25/8 sẽ tổ chức công bố tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đồng chí Trần Lưu Quang được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương. Đồng chí có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước; được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả…

Việc Bộ Chính trị giao trọng trách Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với đồng chí Trần Lưu Quang.

Bộ Chính trị tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, Bí thư của 2 tỉnh, thành phố và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc rất lớn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Trần Lưu Quang, trên cương vị mới, tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, mang tính khả thi; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phát huy định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, “vì cả nước, cùng cả nước” phát triển phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Trần Lưu Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Thành phố phát triển đột phá, nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Với niềm tin và sự gửi gắm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Nên, với năng lực uy tín và kinh nghiệm dày dặn, với trách nhiệm và tình cảm sâu đậm với Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục gắn bó, đồng hành, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng này.

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố cả nước đã quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình, giúp Thành phố Hồ Chí Minh có được diện mạo như ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan, lực lượng vũ trang nhân dân; bày tỏ biết ơn đồng bào, đồng chí, các bậc lão thành, chuyên gia, nhà khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, doanh nghiệp, bậc tu hành, bạn bè quốc tế... đã luôn sát cánh, đồng tâm hiệp lực, động viên, hỗ trợ sẻ chia bằng nhiều cách, nhiều phương diện, giúp đồng chí và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí trong Bộ Chính trị, đã tin tưởng giao nhiệm vụ với rất nhiều sự kỳ vọng.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết vinh dự đồng thời có sự trăn trở và lo lắng bởi vì nhiệm vụ được giao cho Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn, bởi sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân Thành phố, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, những ý kiến quý báu này sẽ được cụ thể hóa trong văn kiện, trong chương trình hành động và trong ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, để Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được tầm nhìn, khát vọng và mong muốn của Đảng và nhân dân.

Đồng chí Trần Lưu Quang sinh năm 1967; quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Đồng chí Trần Lưu Quang là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XII, XIII.

Đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê tỉnh Tây Ninh; có trình độ Cử nhân luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trong sự nghiệp công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh./.

