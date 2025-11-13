Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Ngày 13/11/2025, tại kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 10/11/2025, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030./.