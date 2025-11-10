Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đức Trung.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Bộ Chính trị, chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Đức Trung sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo, tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí tiền nhiệm đã đạt được, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị, trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Đức Trung là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương, địa phương, là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao trọng trách mới và mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và sự hợp tác của các địa phương đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Thăng Long-Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa và sức mạnh của đất nước Việt Nam; là Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, được bạn bè quốc tế tôn vinh là Thành phố Vì Hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

Do vậy, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn; phải vừa phát huy văn hiến, bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại, là động lực, đầu tàu tăng trưởng, góp phần dẫn dắt và phát triển của vùng và cả nước.

“Với nhận thức ấy, trên cương vị công tác mới, tôi nguyện toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của Thủ đô lên trên hết, trước hết,” Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã luôn tin tưởng, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974; quê quán tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 3/2020-11/2024, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.Ngày 11/11/2024, đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 11/2025, đồng chí Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030./.

