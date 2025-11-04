Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Ngày 4/11/2025, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030./.
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN lần thứ XXVIII
Chiều 4/11, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trọng thể, là ngày hội lớn của tuổi trẻ TTXVN, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến.
Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng tạo đột phá giai đoạn 2026-2030
Theo đại biểu Quốc hội, thành tựu của giai đoạn 2021-2025 đã tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu này, song đòi hỏi phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ và đồng bộ hơn trong mô hình tăng trưởng.
Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở 5 yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 5 yêu cầu cụ thể để hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, tập trung xây dựng pháp luật dễ hiểu, thực thi hiệu quả.
Trí thức kiều bào tại Nga tin vào tầm nhìn và quyết tâm chiến lược của Đảng
Trí thức kiều bào tại Nga đánh giá cao dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, thể hiện tầm nhìn chiến lược, hội nhập quốc tế và vai trò của khoa học công nghệ.
Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW Bùi Thị Minh Hoài
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Đồng Tháp thông qua 11 nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội
Những nghị quyết như thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh III; quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, trao đổi thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng: Cơ chế, chính sách về Trung tâm Tài chính Quốc tế phải thông thoáng, khả thi
Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ban hành các cơ chế, chính sách, chuẩn bị địa điểm, bộ máy hoạt động xong trước ngày 15/11/2025.
Xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát người bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Quốc hội thảo luận luật thi hành án, cấm đi khỏi nơi cư trú, ứng dụng công nghệ số, nâng cao trách nhiệm và bảo mật dữ liệu trong quản lý.
Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Thành ủy Hà Nội công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ mới tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, góp phần thúc đẩy đoàn kết, phát triển địa phương.
Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng...
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Sáng 4/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật Thi hành án hình sự sửa đổi
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 4/11/2025, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Khuyến khích chấp nhận cái mới, dám thử và dám sửa
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chiến lược phát triển đất nước bền vững.
Tổng Bí thư trao quyết định cho Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư trao quyết định chỉ định Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ.
Thủ tướng: Tạo khung khổ pháp lý đột phá, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Thủ tướng lưu ý nguyên tắc là tăng tốc, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, với mục tiêu tạo khung khổ pháp lý đột phá, cạnh tranh, ổn định, đủ sức vận hành Trung tâm tài chính quốc tế phát triển thành công.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về Trung tâm Tài chính quốc tế
Sáng 4/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Kéo biển gần bờ, vững chắc thế trận quốc phòng và phát triển kinh tế biển
Sự hiện diện của các tàu trực, tàu tuần tra, trải dài trên vùng biển cùng thiết bị giám sát hành trình... ngư dân không còn lẻ loi trên biển, biển xa được kéo lại gần với đất liền.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tránh sự trùng lặp một số nội dung ở các báo cáo
Theo nhiều Đảng viên, việc Báo cáo chính trị tích hợp cả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trong 15 mục là sự sáng tạo, tránh sự trùng lặp một số nội dung giữa các báo cáo.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thông tin với Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng
Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trao đổi, thông tin với Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Giới chức Australia đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam
Nhiều nghị sỹ Australia đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; bày tỏ sẵn sàng tham gia đóng góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương.
Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Ngày 3/11/2025 - ngày làm việc thứ 12, cũng là ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 10, diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Hôm nay, Quốc hội làm việc về 9 dự án luật và thảo luận về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay Quốc hội sẽ làm việc về 9 dự thảo luật trong buổi sáng và dành cả buổi chiều thảo luận về Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất
Tối 3/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025.