Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 4/11/2025, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030./.