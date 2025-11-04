Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thăng quân hàm Đại tướng

Sáng 4/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng đối với ba sỹ quan cấp cao quân đội.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, các Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng; công bố Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Nguyễn Văn Gấu và Lê Đức Thái.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng ba đồng chí được bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, cá nhân, gia đình và quê hương các đồng chí.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Lê Đức Thái. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước nêu rõ ba đồng chí được bổ nhiệm, thăng quân hàm là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân; đều được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác khác nhau. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, các đồng chí đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và bạn bè quốc tế tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước những thách thức chưa từng có; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt.

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, trực diện hơn. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp.

Đánh giá tình hình đó đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đối với lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm, thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục giữ gìn đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước yêu cầu ba đồng chí cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân thực sự vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân" vững chắc; bảo đảm Quân đội nhân dân luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, thăng quân hàm phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, rèn luyện, thử thách; các ban bộ ngành Trung ương, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp và nhân dân đã luôn quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

Quán triệt và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo làm Tướng và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nguyện luôn gương mẫu trong nhận thức và hành động; tuyệt đối trung thành, giữ vững 4 kiên định mang tính nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng Đảng và xây dựng quân đội; luôn cầu thị, nỗ lực phấn đấu xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sẽ cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.