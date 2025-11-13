Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

img-2118.jpg

Ngày 13/11/2025, tại kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026./.

