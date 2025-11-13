Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Ngày 13/11/2025, tại kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế
Đến thăm các hộ dân tại phường Hương Thủy, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình; đồng thời động viên các gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Khẩn trương ổn định đời sống, sản xuất khu vực miền Trung
Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan, ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy giao lưu lý luận, truyền thông qua hội đàm cấp cao
Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu về lý luận và tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống và thành quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước.
Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Kuwait
Qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thị trường, khai phá các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác với Kuwait.
Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Bổ sung dự án sửa đổi Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ quyết nghị thông qua đề xuất bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình lập pháp năm 2025.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Thủ tướng thăm chính thức Kuwait, Algeria và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nam Phi
Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11.
Trí thức tham mưu hoạch định mục tiêu, quyết sách chiến lược phát triển đất nước
Các dự thảo văn kiện đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược, toàn diện và một bước tiến vượt bậc khi xác định rõ đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Đãi ngộ xứng đáng để giữ chân nhà giáo, phát triển giáo dục bền vững
Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp không chỉ bảo đảm đời sống cho giáo viên mà còn góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng - trụ cột của phát triển đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền TW Đảng Cộng sản Trung Quốc
Chiều 13/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa hai Đảng.
Xây dựng nền tảng vững chắc chăm sóc sức khỏe toàn dân
Nhiều ý kiến tâm huyết tại Vĩnh Long góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiện đại, hiệu quả - nền tảng vững chắc chăm sóc sức khỏe toàn dân
Thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Jordan trên mọi lĩnh vực
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai bên tham vấn với các bộ, ngành liên quan đề xuất các kênh đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nông nghiệp...
Thủ tướng chủ trì hội nghị khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền Trung
Thủ tướng yêu cầu tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; ổn định tình hình nhân dân với tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, đói rét, thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh...
Quốc vương Jordan kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam-Jordan thống nhất hai bên củng cố lòng tin chính trị thông qua hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; thúc đẩy sớm cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước để thúc đẩy hợp tác.
Việt Nam định hình vị thế mới với đường lối đối ngoại toàn diện
Việt Nam chuyển đổi chiến lược đối ngoại từ chủ động tích cực sang toàn diện, nâng cao vị thế trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế, quốc phòng, công nghệ.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026
Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là 2.529.467 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.304.111 tỷ đồng.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia: Hai Bộ trưởng hội đàm
Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới hai nước.
Tổng Bí thư: Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại
Tổng Bí thư nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò cầu nối "ý Đảng-lòng dân"
Sau 3 tuần tính từ ngày 15/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 8.295 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân với 17.584 ý kiến góp ý.
Nhiều viên chức phải làm công việc khác chuyên môn, giảm hiệu quả công tác
Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến nội dung đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức, lấy vị trí việc làm là trung tâm để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, đánh giá chất lượng viên chức.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2
Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, sáng 13/11/2025, tại tỉnh Tây Ninh, diễn ra diễn tập Quân y chung của Quân đội 2 nước.
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang hội đàm với Tổng giám đốc TTX Pathet Lào
Sáng 13/11, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang hội đàm với Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Vannasin Simmavong.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm và làm việc tại Lào
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại đây, đặc biệt là khuyến khích các tập đoàn lớn sang đầu tư, kinh doanh.
Quốc vương Jordan đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein và Đoàn đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào
Sáng 13/11/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Vannasin Simmavong. Cùng dự buổi tiếp có Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.
Họp Quốc hội: Đề nghị giám sát chặt viên chức tham gia công việc bên ngoài
Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức, các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản trị đội ngũ cung ứng dịch vụ công theo vị trí việc làm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai
Điểm lại tình hình đất nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi và thôn Thắng Kiên nói riêng đã đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến đặt vòng hoa vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 13/11 và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Doanh nghiệp số góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, nhiều doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ kỳ vọng và đề xuất nhằm hoàn thiện khung chính sách về chuyển đổi số, dữ liệu số và hạ tầng số quốc gia.