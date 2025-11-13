Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Chiều 13/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh và các lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình quy định.

Các đồng chí được Thành ủy lựa chọn giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu đều là những đồng chí có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, uy tín cao đã được Trung ương xem xét, phê duyệt.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, do điều kiện về độ tuổi không tái cử; bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Trọng Đông do đảm nhận trọng trách mới; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Lê Hồng Sơn do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Trần Đình Cảnh do được phân công nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Lưu do được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Thay mặt các đồng chí vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tín nhiệm bầu vào các chức danh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cảm ơn sự tín nhiệm mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành cho cá nhân và các đồng chí được bầu vào cương vị mới.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, việc đảm nhận các vị trí lãnh đạo trọng trách mới của thành phố với bối cảnh Thủ đô đang đứng trước những nhiệm vụ lớn lao, trong tiến trình xây dựng và phát triển theo đường lối lãnh đạo của Đảng và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vừa là một vinh dự lớn, vừa là thử thách và trách nhiệm nặng nề.

Bà Phùng Thị Hồng Hà hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và Thủ đô lên trên hết; chung sức, đồng lòng, cùng tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, ngành cùng cả hệ thống chính trị triển khai nghiêm túc, hiệu quả kịp thời các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 43 chỉ tiêu chính, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đem hết tâm sức cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô.Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh ngày 1/5/1971, quê quán tại xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà đã giữ nhiều chức vụ tại Sở Tài chính tỉnh Hà Tây cũ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội; là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội; đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà từng là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Từ ngày 3/3/2025 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (được bầu vào tháng 10/2025 tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII)./.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.