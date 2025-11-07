Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND thành phố Hà Nội

Ngày 7/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Thông báo số 1311/TB-UBND về việc ủy nhiệm điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo thông báo, căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố thay mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố từ ngày 8/11/2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp công tác.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII./.

