Hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 17/10, tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đã Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã thống nhất bầu 64 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XVIII, bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành, đảm bảo tiêu chuẩn, khách quan, dân chủ và minh bạch.