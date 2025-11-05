Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

Bão số 13 đã đi vào Biển Đông sáng sớm 5/11/2025. Hoàn lưu bão số 13 được dự báo gây mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk trong ngày 6-7/11, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt.