Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ

Ngày 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) đã tiến hành họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Tham dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, bí thư đảng ủy các phường, xã…

Hội nghị đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1971; quê quán tỉnh Ninh Bình; dân tộc Kinh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét và thông qua nhiều chủ trương quan trọng như Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã...

Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1 ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu Hội đồng nhân dân thành phố kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo thành phố sau Đại hội, gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Với phương châm Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị từng đồng chí Thành ủy viên phụ trách các sở, ban, ngành, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đối chiếu nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất kịp thời, xử lý những vướng mắc của cơ sở, không để sự trì hoãn họp hành nhiều mà không hành động hiệu quả; tập trung cao độ để giải quyết những việc chậm trễ, tồn đọng…

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào quá trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2025-2030, cùng cả nước vươn lên trong kỷ nguyên mới,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói./.

