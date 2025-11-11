Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phát triển giáo dục Thủ đô với tinh thần "gương mẫu đi đầu"

Hôm nay, 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2025, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại lễ tuyên dương, 32 tập thể và 75 cá nhân đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục.

Gần 400 học sinh được kết nạp Đảng

Thông tin tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho hay năm học 2024-2025 và năm 2025 đã khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của toàn ngành giáo dục Thủ đô khi có chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả, cả ở giáo dục mũi nhọn và đại trà.

Thành phố Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hơn 2,3 triệu học sinh; 140.000 cán bộ, giáo viên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80,6%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đứng tốp đầu 34 tỉnh, thành phố và là kết quả cao nhất trong 20 năm gần đây của giáo dục Hà Nội.

Với giáo dục mũi nhọn, học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 học sinh đoạt giải; 18 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, trong đó có 3 huy chương tại kỳ thi Olympic hóa học, Olympic sinh học quốc tế; 5 huy chương tại Olympic thiên văn và vật lý thiên văn thế giới… Năm 2025, đã có 379 học sinh Hà Nội được kết nạp Đảng.

Trong chuyển đổi số, 100% nhà trường, cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; 100% học sinh phổ thông được cấp mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành… Hà Nội đứng đầu cả nước về tỷ lệ triển khai học bạ điện tử với 97,6%; đi đầu trong việc triển khai các chương trình song bằng, song ngữ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong những thành tích trên có phần đóng góp công sức rất lớn của các thầy giáo, cô giáo đã và đang miệt mài, thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người.”

Dồn lực cho giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, luôn dành sự quan tâm, đầu tư xứng đáng về cơ chế, nguồn lực và con người để thực hiện.

Ghi nhận và biểu dương các thành tích đã đạt được của ngành giáo dục Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ rõ những hạn chế như cơ hội tiếp cận giáo dục còn thấp so với các thành phố phát triển trên thế giới; còn sự chênh lệch giữa khu vực nội thành, ngoại thành và các vùng xa trung tâm; đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trường lớp ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển chưa tương xứng… Với vai trò là “trái tim” của cả nước, Hà Nội cũng cần có trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm chủ trì tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thủ đô; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW, đối chiếu với tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện trên tinh thần “gương mẫu đi đầu."

Cụ thể, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên" đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực, bệnh thành tích; đẩy mạnh chuyển đổi số; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai học 2 buổi/ngày...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Khẳng định quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội, chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho hay Thành ủy sẽ sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành phát triển bứt phá./.

