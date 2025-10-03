Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

Chiều 3/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tham gia tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chương trình tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đơn vị bầu cử số 4, gồm các xã, phường Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo tổng hợp trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc cử tri các kỳ họp trước, tập trung vào hai nội dung chính: Xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, rác thải và xử lý nghiêm hành vi để lộ, mua bán dữ liệu cá nhân; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Cụ thể, theo trả lời kiến nghị của cử tri của Bộ Công an, trước tình hình các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lộ, lọt, đánh cắp, mua bán, phát tán dữ liệu cá nhân trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội.

Cử tri đơn vị bầu cử số 4 phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Bộ Công an đã tham mưu Quốc hội khóa XV thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020, Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 23/12/2024, Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 03/4/2025 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và đơn vị chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lộ, lọt, đánh cắp, mua bán, phát tán dữ liệu cá nhân trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Các ý kiến của cử tri tại hội nghị tập trung vào các nội dung chính như: Kiến nghị Quốc hội quan tâm có cơ chế ưu tiên, ưu đãi đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; xem xét, quyết định giảm tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay cho người từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi; nghiên cứu cho phép các xã, phường, đặc khu và thôn, tổ dân phố được sử dụng các quỹ đất công hiện nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được phép chuyển sang làm bãi đỗ xe ô tô, xe máy.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu việc phân loại xã, phường theo đặc điểm riêng để có cơ chế phù hợp tạo động lực phát triển; nghiên cứu thành lập thêm phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân xã và nghiên cứu bổ sung, đa dạng hóa cơ cấu chức danh đối với công chức cấp xã; sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 23/2016/NĐ-CP quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tại Việt Nam. Cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Bộ Y tế sớm quan tâm ban hành Thông tư thay thế Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015.

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trao đổi với cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với vấn đề cải tạo, xây dựng chung cư cũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Hà Nội đã xác định cải tạo, xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, từ năm 2021, thành phố đã trình và thông qua Đề án cải tạo chung cư cũ, phối hợp với Chính phủ ban hành các chính sách liên quan.

Thành phố có các kế hoạch hành động cụ thể như: kiểm định, quy hoạch, tạm cư, cải tạo xây dựng, tuyên truyền và xác định nhà đầu tư, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương để triển khai đồng bộ từ nay đến năm 2030.

Tuy nhiên, công tác triển khai vẫn còn chậm do vướng mắc về pháp lý, quy hoạch và sự phức tạp địa thế của từng khu vực. Nhiều khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng, cần được tái thiết chứ không chỉ là sửa chữa đơn lẻ…

Tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sẽ quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc về cơ chế, nhất là giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quy định pháp luật. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo thành phố đã và đang quyết liệt đề xuất tháo gỡ, đồng thời nghiên cứu thêm các giải pháp linh hoạt như tái định cư tại chỗ hoặc di dời sang khu vực mới có điều kiện sống tốt hơn.

Liên quan mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thực tế triển khai có tình trạng số lượng phòng ban giảm, khối lượng công việc tăng, khiến cán bộ quá tải.

Thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị để điều chỉnh phù hợp, đồng thời mong người dân chia sẻ và đồng hành.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố 9 tháng năm 2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố ước đạt 7,92% (cao hơn cùng kỳ năm trước là 6,33%); thu ngân sách đạt 519,4 nghìn tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán năm 2025; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,87 tỷ USD, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2024./.

