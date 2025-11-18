Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Các đại biểu đã nghe Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về điều chuyển vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách (Hội đồng Nhân dân tỉnh).

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải, do được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành quy trình bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu ông Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tin tưởng, giao trọng trách người đứng đầu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật.

Ông sẽ bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở; lắng nghe tiếng nói của người dân; thống nhất ý chí và hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả.

Trước mắt, tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Dương Tất Thắng, tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, và sự ủng hộ, chung sức của nhân dân toàn tỉnh để cùng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế; trình độ: Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ), nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bí thư Thành ủy thành phố Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Huế.

Ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 17/10/2025, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Trước đó, ngày 14/11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030./.

